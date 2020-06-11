美跨黨派議員提250億美元法案 支持半導體產業發展 

由跨政黨議員組成的團體週三 (10 日) 提出一項法案，將提供估計 250 億美元的經費支持半導體產業，可用於研究、建廠和作為稅賦優惠，促使該產業進一步落實美國製造。

根據德州共和黨議員 Michael McCaul 提供的資料，這些援助將支持業者在美國新建廠房、採購晶片生產設備並贊助研發，主要針對先進半導體製造。一名國會助理透露，250 億美元經費可能來自多向州和聯邦資源，為期五年。

興建一座半導體製造工廠造價約 150 億美元，絕大部分用於採購昂貴的設備工具。跨黨派議員這項提案，將為半導體設備創造 40% 可退還所得稅抵稅額，多達 100 億美元來自州政府的資金，來自各州政府的資金，以及 120 億美元研發資金。

這項法案將在眾議院和參議院提出，已經獲得跨黨派議員的支持，包括德州參議院共和黨議員柯寧 (John Cornyn)。柯寧說：「情況非常緊急，我們已經發現自己的處境多麼脆弱。」

美國總統川普力圖強化美國在規模 4000 億美元半導體產業的領先地位，這一點已成為美中貿易戰的核心。包括 Intel 在內的美國企業多年來抱怨，海外對手獲得政府補貼，而取得不成比例的競爭優勢。

直接支持晶片業代表美國罕見直接觸及產業政策，對共和黨政治人物而言更是特別少見的舉動。

儘管一些美國企業仍在美國生產晶片，但半導體業重心無疑在亞洲這端，例如台積電掌握整個晶片代工市場的一半，在先進晶片市場占有率更高。從蘋果、高通到 Nvidia，許多公司都仰賴台積電或其他亞洲代工廠生產晶片。台積電上個月表示計劃在亞利桑那州興建工廠。

McCaul 說，雖然美國目前有可信賴的代工廠網絡，可協助供應晶片給美國政府，但許多晶片還是得從亞洲採購，「中國以主導半導體供應鏈為目標，因此我們必須在國內推動產業發展，這一點相當關鍵。」