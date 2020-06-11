最終階段？波音擬於6月底試飛737MAX客機

外電綜合報導，波音 (BA-US) 計劃在 6 月底前為 737 Max 客機重新進行認證飛行測試，知情人士表示， 波音 737 Max 將會進行多次的重新認證飛行, 以證明新的飛行控制系統能讓飛機在不同環境下安全飛行。

波音於今年 5 月恢復生產 737 Max 客機，該機型因為兩起致命空難而遭到全球封殺，從 2019 年 3 月停飛至今，波音過去這 15 個月裡不斷努力要讓 737 Max 復航。

《彭博》週三報導，波音已經通知相關航空公司，針對飛機航線配置進行修改，並提供修訂版的飛行員培訓草案，顯示該機型復飛已經快要接近最終階段。

美國聯邦航空總署 (FAA) 向財經周刊 Barron’s 表示，FAA 正與波音保持「定期聯繫」，並強調「只有在 FAA 確保所有飛安問題都解決後，飛機才能被批准重返航運服務。」

不過最終決定 737 Max 客機何時準備好進行飛行認證的關鍵，還是在於波音而不是 FAA，如果波音不確定 Max 客機能通過測試，該公司則不會提議進行重新認證飛行。

消息一出，波音股價收窄跌幅，週三波音下跌 6.15%，以每股 203.41 作收，此前一度下跌 8.9%。今年以來，波音股價累計下跌約 36%，航空板塊平均下跌約 40%，而標普僅下跌 1.1%。

波音股價 (圖片: GOOGLE)

Barron’s 曾余 5 月 20 日報導，737 Max 客機復航能為波音股價增加 15% 的漲幅，當時波音股價跌到每股 130 美元。儘管波音過去一個月的漲幅超過 50%，但要想恢復到全年平均水平，還有很長的路要走。

對此消息，波音和其航空客戶皆拒絕發表評論。

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