疫情重創航空旅遊需求 達美計劃淘汰波音777客機

達美航空 (DAL-US) 於週四 (14 日) 表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致航空旅遊需求驟減，為了減少現金的消耗，達美宣佈將淘汰波音 (BA-US) 的 777 機型，此外，達美亦表示，由於飛行班次的減少，導致駕駛員人數，較實際需求多出 7000 名，暗示可能裁員。

為了減輕疫情的衝擊並提升流動性，達美航空採取了減少航班及削減其他費用等措施，使得每日所消耗的現金減半至 5000 萬美元。

為了防止疫情的擴大，各國政府採取了旅遊限制令及居家隔離措施，導致長途旅遊需求驟減，達美首席執行長 Ed Bastian 預期，國際旅遊的恢復速度將會相當緩慢，因此，該公司決議將在今年年底前，永久淘汰 18 架波音的 777 機型。

Bastian 亦表示，為了降低成本，將會增加空中巴士 (Airbus) 省油機型 A330 及 A350-900 的使用，另外，達美航空將會加速 MD-88 及 MD-90 機型的淘汰。達美航空預估，為了淘汰 MD-90 及波音 777 機型，將會造成第二季的稅前費用增加 14 億至 17 億美元。

為了搶救航空業，美國財政部釋出了 250 億美元的紓困資金，用來協助包括達美航空在內的多間航空公司支付薪資費用，而這些航空公司被規定在 9 月 30 日前，不得進行裁員或採取減薪措施，以作為接受紓困的條件。

達美航空飛行業務主管 John Laughter 表示，根據目前的產能推判，公司的駕駛員人數到秋季時，將會比實際業務需求多出 7000 名，且預估至 2021 年第 3 季，多餘的駕駛員人數仍將高達 2500 至 3500 名。

於週五 (15 日) 台北時間凌晨 1 時許，達美航空股價下跌 1.29%，報每股 19.17 美元。