波音4月787 MAX遭砍單108架 預約訂單創2003年來最低

波音 (BA-US) 4 月沒有接獲任何商用飛機訂單，雖然這並非史無前例，但這確實不是好消息，更糟糕的是，波音還遭客戶取消 108 架 Max 飛機訂單。

這是一個月彙整的數據，事實上多數遭取消的 Max 飛機訂單先前已經披露過，儘管如此，訂單量、交付量、取消量，這些每月數據都說明了 Covid-19 對商業航空產業造成多大的破壞。

雖然波音訂單數據每月波動，且大多訂單活動來自大型航空展前後，因此單月的數據並非很有用的數據，例如去年 4 月波音僅有 4 架飛機訂單，因為當時甫發生 737 MAX 因短期內 2 次墜機事件而遭全球禁飛之情事。

波音正戮力修復飛行控制軟體以及其他系統，務必讓 737 MAX 成功安全返航，新任執行長 Dave Calhoun 週三向媒體發表談話，席間對 737 MAX 的安全性非常有信心，他認為 737 MAX 將成功返回天際，目標 2020 年 8 月恢復交機。

當然，波音除了 MAX 安全性問題以外，當前最大難題還是飛機的需求狀況，因為疫情衝擊下，美國航空旅行需求較去年暴減 90% 以上，產業內部人士和華爾街分析師都認為，航空產業必須耗費數年才能返回 2019 年的航空運輸水準。

如此一來，航空旅行需求減少，意味著波音會有更多訂單遭取消，例如通用電氣 (GE-US) 租賃部門 GECAS 取消了 69 架 MAX 訂單，另一家中國出租公司取消了 29 架飛機訂單，還有不清楚身份的客戶取消了 10 架 MAX 訂單，這些加總後共計 108 架。

波音 4 月份僅交機 6 架，其中包括 1 架舊款 737、1 架 777、4 架 787 飛機，今年迄今波音交機 56 架，同期只接獲 49 架飛機訂單，遭取消的訂單數量卻達 304 架，其預約訂單數量下落至 4834 架，為 2003 年以來最低水準，顯見波音今年相當艱困。

波音週二收低 2.86% 至 125.22 美元，跌幅大於大盤。但跌幅沒有太過驚人的原因可能是疫情衝擊已經差不多入價，畢竟波音今年迄今股價下滑 61% 以上，也並非唯一遭到疫情衝擊的企業，例如勁敵空巴今年迄今股價也下跌約 61%。