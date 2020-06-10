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LG化學LCD偏光片業務 將出售給上海杉杉

LG化學LCD偏光片業務 將出售給上海杉杉 (圖片：AFP)
LG化學LCD偏光片業務 將出售給上海杉杉 (圖片：AFP)

南韓 LG 化學週三 (10 日) 表示，該公司的 LCD 偏光片業務將賣給中國上海杉杉股份有限公司。這筆交易還有待兩家公司的董事會還有股東大會同意，金額上看 11 億美元

LG 化學在聲明中指出，該公司已經簽署 LCD 偏光片相關業務的出售協議書，將以 11 億美元代價賣給中國上海杉杉股份有限公司。

LG 化學的發言人表示，該公司會將電視及手持裝置製造所需的 LCD 偏光片業務賣給上海杉杉，但是會留下用於車載顯示器的 LCD 偏光片業務。

LG 化學股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)
LG 化學股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

有業界人士透露，LG 化學和上海杉杉將成立合資公司，持股比例分別為 30% 和 70%。待 LG 化學的 LCD 偏光業務併入合資公司後，上海杉杉也將階段性的取得 100 股份。

LG 聚焦發展高階 OLED 面板，也會集中在南韓工廠生產 OLED 偏光片，以作為公司的成長動能。而該公司也是南韓電動車 (EV) 用電池的市場領導者。

LG 化學在 2020 年 Q1 的淨利報 363.5 億韓元，年減 83%。同期營收報 7.12 兆韓元，年增 7.5%；營業利益報 2364.6 億韓元，年減 16%。

面對來自中國的眾多對手，南韓三星顯示 (Samsung Display) 也決定在今年暫停南韓及中國工廠的 LCD 面板生產。

三星顯示的發言人表示，該公司計畫到 2025 年，要投資 13.1 兆韓元在高階量子點 (QLED) 顯示器的業務及研發。

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