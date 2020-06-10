防不良債務再攀升 ECB擬推「呆帳銀行」計畫

《路透社》引述知情人士報導，歐洲央行 (ECB) 計畫設立「呆帳銀行」，幫助解決因新冠疫情爆發所導致的大規模未償還貸款問題。

知情人士稱，ECB 已成立一個工作小組，針對設立「呆帳銀行」來儲存未償還債務的想法進行研究，且近期正加速推進，計畫目的在於防止商業銀行受疫情二波衝擊，因為如果失業率上升，債務人將失去償還貸款最重要的收入。

根據官方統計，歐元區內還款機率低的不良債務總額已超過 5000 億歐元，包含信用卡貸款、汽車和房屋抵押貸款等。知情人士稱，在疫情打擊之下，不良債務總額甚至可能翻倍至 1 兆歐元，對於本身體質脆弱的銀行構成額外壓力，同時壓抑新的貸款活動。

儘管央行 2 年前曾針對設立呆帳銀行進行討論，後來卻不了了之，不過知情人士稱，新任總裁拉加德上任後，近幾週已和央行和歐盟官員重啟討論，對此，ECB 拒絕評論是否制定相關計畫，歐洲執委會則表示，儘管已大致了解呆帳銀行如何運作，目前為止仍尚未展開正式作業。

知情人士表示，計劃藍圖將涉及歐洲穩定機制 (ESM)，這項機制由歐盟成員國發起，可在成員國發生債務危機時提供財務援助，並作為呆帳銀行的擔保人，此外，歐洲的主要商業銀行可也能參與這項計畫。

ECB 監事會主席 Andrea Enria 週二 (9 日) 表示，雖然他支持這項概念，但由於目前還不清楚疫情的確切影響規模，因此現在討論這個還為時尚早。

Enria 表示，ECB 仍持續研究疫情危機加劇後銀行的應對方案，他認為，歐洲銀行擁有超過 6000 億歐元的資本，除非爆發二波感染，否則這些應該就已足夠。