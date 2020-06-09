疫情改變消費習慣！東南亞電商市場潛力大

根據管理顧問公司貝恩 (Bain & Company) 及 Facebook 於週二 (9 日) 出具報告顯示，受到新冠疫情 (COVID-19) 的影響，促使東南亞消費者在線上購買雜貨及生活必需品的規模大幅增加，預期儘管在疫情過後，消費者仍將維持線上購物的習慣，並有望促使東南亞地區的電子商務市場持續成長。

貝恩及 Facebook 的報告，係根據東南亞主要經濟體印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、及越南消費市場的數據。

貝恩合夥人 Praneeth Yendamuri 表示，過去受到物流等因素的影響，線上雜貨市場處於未完全開發的狀態。隨著疫情的爆發，居家隔離防疫措施促使民眾轉向網路購路，刺激線上雜貨的消費規模成長 3 倍。此外，根據問卷調查顯示，消費者表示在疫情過後，仍將持續透過線上平台購買此類商品。

產業專家表示，東南亞地區消費者對於雜貨的整體消費金額約為 3500 億美元，而線上購物僅佔整體規模的一小部份，預期在未來比例將逐漸擴大。

阿里巴巴旗下的電子商務公司 Lazada 表示，受惠於新加坡政府實施的防疫封鎖措施，自 4 月份開始線上雜貨的銷售規模攀升了 4 倍。

許多美國科技大廠亦看好東南亞數位經濟的商機，Facebook(FB-US) 便於近期投資了印尼的共乘叫車服務公司 Gojek。

由 Google、新加坡國家主權基金淡馬錫 (Temasek)、及貝恩共同出具的研究報告指出，預估至 2025 年，東南亞地區的網路經濟規模將成長至 3 千億美元，主要動能將來自於電子商務、共乘服務、及數位支付等。