疫情炒熱線上商機 雲端消費成投資新亮點

新冠肺炎疫情改寫生活型態，線上消費與居家辦公儼然成為當今新趨勢，投信表示，未來儘管疫情趨緩，市場也將加速對雲端服務需求，投資人可留意線上消費產業的投資機會。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，疫情全球肆虐讓許多企業陷入困境，以美股為例，美國大型企業財報慘淡，但相形之下，卻意外催化網路電商、物流等產業受惠，推升業績成長。

回顧 4 月以來各產業表現，線上消費族群如影音串流業者網飛、雲端服務業者微軟、電商消費龍頭亞馬遜等，在疫情期間業績不減反增，股價也不受疫情影響反彈。

其中雲端服務供應商四巨頭之一，網飛則擁有最多訂閱戶，分析其第 1 季財報，調整後 EPS 1.57 元、營收 57.7 億美元，受益於疫情居家令，其付費消費人數較前季新增新增 1,577 萬人，遠高於公司預期 720 萬人，大幅優於市場預期。

保德信投信表示，新冠肺炎疫情讓全球迅速轉變經營型態，串流影音媒體、遊戲、電商消費，以及虛擬會議等需求顯著提升，許多線下購物支持者充分了解到電商服務優勢與其便利性，即便日後不再需要社交距離，也已養成線上消費習慣，

楊博翔認為，在疫情催化下，線上消費業務占比將持續提升，建議投資人仍可持續留意疫情意外下，所催生新型消費型態投資機會。