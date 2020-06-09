疫情放緩誰在裸泳？空軍正擴大放空「亞太生技股」

自新冠病毒 (COVID-19) 疫情爆發以來台股生技類股即漲勢洶洶，而亞太各國也不例外，不過，隨著疫情逐漸穩定，市場上的空軍正蠢蠢欲動，據《彭博社》統計 324 家亞太區生技、製藥企業近期的籌碼面數據發現，今年迄今亞太區生技股的每日平均放空金額規模，竟達 2019 年同期的 2 倍之多，其中前 10 名更有一半為澳洲企業。

IG Markets 分析師 Kyle Rodda 表示，在疫情嚴重至最近逐漸緩和期間，大多數股票市場目前都在大幅反彈，主要受生技股的疫苗題材利多帶動，其中 MSCI 亞太指數中醫療保健也是少數今年為止有出現漲幅的板塊。

然而，近期隨著疫情漸趨穩定，原先因疫情而受惠的生技類股也成為了空軍新的狙擊目標，下圖為《彭博社》統計 324 家生技企業中放空量前 10 名企業，其中包含了正進行疫苗研發的澳洲藥商 Clinuvel 以及韓國的 Helixmith Co. 和 Celltrion Inc.，多數在疫情期間與防疫產品或疫苗研發有關，皆在近日成了空軍大舉放空之標的。

亞太 324 間生技企業中前 10 名融券放空規模最大者，有一半是澳洲企業 (圖: Bloomberg)

晨星 (Morningstar) 投資分析師 Nicolette Quinn 解釋，由於生技產業產品的二元性質，即「非成即敗」的特性，故通常也是市場做空與否的關鍵。

Saxo Capital Markets 市場分析師 Eleanor Creagh 也表示，生技類股維持高檔的估值和藥物等產品審核的不確定因素，導致這些企業股價波動加劇，使生技業成為空方的溫床。

Eleanor Creagh 亦提到，因為亞太生技股的估值在疫情期間持續擴大，再加上許多疫苗利多消息其實是未經證實的消息，這些因素對於空方而言，皆正在拉高空方的潛在報酬。

Eleanor Creagh 表示，以澳洲最被放空的 4 家生技股來看，4 家預估本益比已達 S&P 500 或澳洲 ASX 200 指數的 2 倍以上，其中藥商 Polynovo 的 2021 年預估本益比更高達為 356 倍。

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