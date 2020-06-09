估今年GDP衰逾10% 法國央行：經濟恢復至疫情前需花2年

受制於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，法國央行週二 (9 日) 預計今年 GDP 恐將萎縮 10.3%，且失業率將於明年上旬再創新高，並警告至少需花費 2 年時間，法國才得以從這場二戰後最大經濟衰退中復甦。

法國央行預計 2020 年法國經濟將萎縮 10.3%，就業市場亦免不了重擊，今年裁員數恐近百萬，且失業率會在 2021 年上半年攀至 11.8% 的歷史新高，不過央行預計，該國經濟將在 2021 年起恢復增長至 6.9%，並在 2022 年達到 3.9%。

央行表示，若疫情獲得控制，經濟前景將更顯光明，反之，若國家陷入二波感染，那麼今年經濟將面臨萎縮 16% 的慘烈景況。

作為歐洲第二大經濟體，法國今年第一季 GDP 季減 5.8%，創下 1949 年以來最大跌幅，不過由於政府自 3 月中下令封鎖將近 2 個月，央行警告，第二季 GDP 恐較上季大幅萎縮 15%。

2020 年第一季，法國 GDP 創下二戰以來最大跌幅 (圖：TradingEconomics)

儘管如此，上述預期並未納入政府未來幾個月內祭出復甦計畫的潛在影響。

為有效抑制病毒傳播，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 於 3 月 16 日宣布採取嚴厲封鎖措施，強制法國民眾除了看病、購買食物等必要活動，必須待在家中不得擅自進出，違者受罰，這項封鎖令一直到 5 月 11 日才得以解除。

法國央行表示，在 3 月祭出封鎖令的前兩週，法國經濟活動嚴重受創，大幅低於正常水平 32%，一直到 5 月底，經濟活動仍較正常水平低 17%，不過，央行引述商業調查數據指出，6 月的經濟活動有望持續恢復，甚至達到略低於正常水平 12% 的目標。