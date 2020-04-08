百貨股王爭霸戰開打 富邦媒距寶雅不到一根漲停板距離

大型電商業者富邦媒 (8454-TW) 本周站穩 400 元價位之上，距離目前百貨股王寶雅 (5904-TW) 股價 430 元，僅不到一根漲停板的距離，百貨股王爭霸賽悄悄開打，法人看好，宅經濟發酵帶動下，富邦媒網購 B2C 龍頭地位將更加穩固，不過，由於民生消費較不受疫情衝擊，實體美妝龍頭寶雅業績穩健成長中，百貨股王爭奪戰恐越演越烈。

國泰證期研究部指出，新冠肺炎疫情已加速線上通路取代線下實體店，而疫情對民生消費品影響有限，消費通路表現值得期待。

其中，富邦媒受惠消費版圖加速從線下轉向線上的趨勢，獲利展望向上，儘管富邦媒尚未公布 3 月營收，不過，前 2 月營收合計年增逾 26%，為同業中最高。

松果購物 (6740-TW) 已率先公布 3 月、第一季營收，均寫新高紀錄，富邦媒第一季業績表現可期。

另一方面，國泰證期指出，寶雅在主要競爭同業美華泰宣布退出市場後，生雜美妝實體店市場趨於健康，寶雅 2 月營收 14 億元，月減 14%、年增 8.8% 優於預期，反映防疫需求和新展店的貢獻。

國泰證期認為，2 月零售及餐飲消費受季節性和疫情影響明顯轉弱，整體消費產業展望平淡，不過，通路表現存在很大的差異，線上 (電商) 年增 12.9%，民生消費品通路包含超市、量販年增達 15.1%、10.8%，反觀百貨及餐飲表現疲弱，因此，持續看好線上通路和民生消費通路。