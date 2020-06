〈首座5G智慧工廠〉遠傳布局企業專網 新經濟業務全年目標130億元

遠傳 (4904-TW) 今 (8) 日攜手台達電 (2308-TW) 與台灣微軟,打造全台首座 5G 智慧工廠,顯示遠傳積極布局企業專網的決心,總經理井琪表示,目標帶動今年新經濟營收上看 130 億元,年增 23%,明年續拚成長。

電信業者將從今年 7 月開始陸續提供 5G 服務,除鎖定消費者市場,更抓緊企業客戶,其中,遠傳針對企業客戶提出四大解決方案,包括 network slicing(5G 網路切片技術)、base stations on premise(基站)、base stations and edge on premise(基站與邊緣運算) 及 whole network on premise(核心網路),企業能各取所需。

遠傳網路暨技術群協理汪以仁表示,目前手上共有 9 件 POC,領域涵蓋傳統製造業、高科技產業、醫療體系、政府公開測試場域、零售業等,其中,以基站、基站與邊緣運算等兩種解決方案最受企業客戶青睞,主要是因為客戶能擁有專屬基地台,資料可就地分析。

井琪表示,企業專網除已正在執行的 9 件 POC 外,另外還有 8 件 POC 在洽談,預期 5G 開台後,可為營運帶來正面挹注,目標今年全年新經濟營收可達 130 億元、年增 23%,其中 IOT、雲端營收則目標年增 28%。

企業專網曾在電信業與企業間出現意見分歧,對此,台達資深副總裁鄭安認為,企業專網未有明確商業模式,由於與遠傳策略合作多年,站在製造商立場來看,希望能透過智慧製造,將人力成本降低。