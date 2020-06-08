〈首座5G智慧工廠〉遠傳布局企業專網 新經濟業務全年目標130億元

遠傳 (4904-TW) 今 (8) 日攜手台達電 (2308-TW) 與台灣微軟，打造全台首座 5G 智慧工廠，顯示遠傳積極布局企業專網的決心，總經理井琪表示，目標帶動今年新經濟營收上看 130 億元，年增 23%，明年續拚成長。

電信業者將從今年 7 月開始陸續提供 5G 服務，除鎖定消費者市場，更抓緊企業客戶，其中，遠傳針對企業客戶提出四大解決方案，包括 network slicing(5G 網路切片技術)、base stations on premise(基站)、base stations and edge on premise(基站與邊緣運算) 及 whole network on premise(核心網路)，企業能各取所需。

遠傳網路暨技術群協理汪以仁表示，目前手上共有 9 件 POC，領域涵蓋傳統製造業、高科技產業、醫療體系、政府公開測試場域、零售業等，其中，以基站、基站與邊緣運算等兩種解決方案最受企業客戶青睞，主要是因為客戶能擁有專屬基地台，資料可就地分析。

井琪表示，企業專網除已正在執行的 9 件 POC 外，另外還有 8 件 POC 在洽談，預期 5G 開台後，可為營運帶來正面挹注，目標今年全年新經濟營收可達 130 億元、年增 23%，其中 IOT、雲端營收則目標年增 28%。

企業專網曾在電信業與企業間出現意見分歧，對此，台達資深副總裁鄭安認為，企業專網未有明確商業模式，由於與遠傳策略合作多年，站在製造商立場來看，希望能透過智慧製造，將人力成本降低。