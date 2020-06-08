〈全家董座專訪〉採「大同小異」原則 超商沒有飽和問題

目前全台便利商店已超過 1 萬家，每走幾步路就可以看到便利商店，密度堪稱全球之最，不過，全家 (5903-TW) 認為，企業只要具有變形蟲的能力，沒有飽和這件事情。

全家董事長葉榮廷舉例，全家拿下台鐵標案後，「做生意的方法就不一樣了」，例如，在台北車站的 4 家店，由於具有高人流汗多元的來客組成，因此商品和店型設定均不同，全家已擬定將交通據點做為戰略口岸，近期新進駐蘇澳服務區，都是為了觀察不同來客的消費行為。

而全家複合店型的開展方向多元，例如有藥局型、超市型、生活機能型，接下來，全家透露，將積極開出「咖啡旗艦店」，主要是因觀察到消費者不僅僅是需要購買咖啡，同時還需具備優質的休憩空間。

此外，全家也朝健康和美麗、或是支援家庭廚房的概念，葉榮廷透露，「排隊的店型很多，重要在確立商業模式。

除了複合店型的發展，葉榮廷表示，標準店的時代已經過了，不再是標準店快速複製，而是要改採「大同小異」原則，因應不同商圈的需求去調整任何服務和商品組合。

其中，科技概念店導入的機器設備因可節省店舖人力，自助結帳機、智能咖啡機確定會量化設置，而智能販賣機將會依不同的店鋪需求做不同的組合，而夜間營業或封閉商圈則會設置無人機台。

葉榮廷強調，總而言之，全家要做的是，因應商圈需求具高度彈性化。

葉榮廷也表態看好，冷凍冷調食品是未來的大商機，對此，全家將提供更豐富的變化，使部分鮮食廠生產線將調整。

同時，「原形」產品的銷售比例有望再拉高，不過其困難度也不低，關鍵在於原料供應的穩定性，舉例而言，全家烤地瓜也是花了 10 年時間才形成超商的「黃金」商品，此為產銷合作的前提下，以銷售面回推生產面而耕作適合的農產品，然而，僅僅一項地瓜，就曾遇過二次大蟲害。

另一方面，為因應台股的老年化趨勢，「少添加物」概念貫穿鮮食產品，也成為新趨勢，加入 clean label 的鮮食比例達 70%，「花了 3 年才完成」。