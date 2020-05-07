〈遠傳法說〉疫情加速數位轉型 帶動新經濟營運成長

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (7) 日表示，雖然新冠肺炎疫情影響全球經濟發展，但也帶動視訊會議、增加頻寬等企業端需求大幅增加，看好此次疫情可望加速數位轉型，帶動旗下新經濟業務成長力道。

井琪指出，今年第 1 季新經濟業務營收年增 44%，其中雲端服務年增 220%、物聯網營收年增 484%、系統整合專案年增 11%、資安服務年增 58%。

在新冠肺炎疫情下，因外國遊客減少，遠傳國內蔓延及預付卡的收入跟著下滑，此外，近幾個月新機數量較少，導致手機收入減少、新增綁約銷售也同步降低，遠傳認為，手機供應鏈逐步恢復正常，估今年 5G 開台前，新機種將陸續上市。

井琪表示，雖然受到疫情影響，娛樂活動需求降低，另一方面，受惠疫情，企業啟動居家辦公，其中視訊會議、數位能力及增加頻寬需求成長，在疫情期間，客戶每日平均數據使用量，較過去增加約 10%，因此，這波疫情將加速數位轉型速度，可望再帶動新經濟成長幅度。

5G 基地台部分，井琪表示，依照 NCC 規定，開台只需建 250 個基地台，但遠傳預計今年底前會建置數千個 5G 基地台，後續將依市場需求，再增加基地台數量與網路涵蓋率。

財務長李聖珉表示，今年資本支出不受到疫情影響，目前將維持 100 億元，目前暫無計劃要發可轉換公司債。