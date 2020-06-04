德國執政聯盟通過1300億歐元刺激計畫 以助經濟復甦

經過兩天的審議，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 的執政聯盟週三 (3 日) 同意一項刺激方案，以加快德國經濟由疫情中復甦，預計投入規模達 1300 億歐元 (1460 億美元)。

梅克爾的談判一直持續到深夜，梅克爾表示，最終計畫包括為公司和消費者減稅、撥款給家庭、和援助市政當局的計畫。這一計畫較原本預期的 1000 億歐元規模更高上 30%，將持續實施到 2021 年。

梅克爾表示，政府不能僅僅推出傳統意義上的刺激方案，它必須是一系列措施，並包含未來的展望，這是必須強調的部分。

在達成協議的消息傳出後，歐元短暫擴大漲幅，兌美元匯率一度觸及 1.1257 美元的近 12 週高點，但隨後漲幅縮減，跌回 1.1220 附近。

這是德國政府針對疫情推出的第二輪計畫，今年 3 月，德國推出 7500 億歐元救助計畫，其中包括由債務融資的 1560 億歐元補充預算。在歐盟國家中，德國至今援助經濟的規模最高，遠遠超過其他國家。

儘管如此，德國失業率仍然繼續上升，在 5 月達到了 2015 年末以來最高。

根據第二輪刺激方案，在 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期間，德國增值稅 (VAT) 將從 19% 降至 16%，部分商品的 7% 的優惠稅率再降至 5%，家庭可獲得每個孩子 300 歐元的一次性補貼。

財政部長 Olaf Scholz 表示，此一計畫將部分由額外的新借款提供資金。他補充說，3 月份批准的 1560 億歐元新債務中，約有 600 億歐元尚未動用。