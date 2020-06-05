旅遊需求反彈比預期快! 美國航空夏季國內線大增班 股價應聲暴漲40%

美國航空集團 (AAL-US) 在週四 (4 日) 宣布將於 7 月大幅增加境內航班，和 6 月相比增班幅度達到 74%，看好美國民眾旅遊需求反彈速度比預期快。美國航空週四股價飆漲逾 40%，寫下該公司史上最大漲幅。

美國航空股價週四收盤大漲 41.1% 每股 16.72 美元，是 2013 年公開交易以來最大漲幅，表現領先標普 500 所有成分股企業，且帶動航空類股大漲，聯合航空控股 (UAL-US)、達美航空 (DAL-US) 分別上漲 16% 和 14%。

然而和 2 月中旬相比，美國航空目前股價累計仍下跌 45%。

美國航空股價走勢 (來源: Google)

美國航空主管 Vasu Raja 表示，7 月熱門時段將配置約 4000 個航班，比 6 月的 2300 個航班多出 74%。

他說，美國航空今年 7 月的運力約為去年 7 月的四成，從 6 月的三成提高。5 月運力更低，反映新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對航空業造成的毀滅性衝擊。

Raja 說：「人們相當飢渴，迫不急待想讓經濟回歸。這讓我們有信心提高 7 月的班次。」

近來陸續有航空業者表示，顧客搭飛機的意願 — 至少搭乘國內線航班 — 逐漸回升。雖然搭機人數仍遠低於歷史水準，但趨勢顯示最糟情況已經過去，情況可能沒有航空業不久前預測的那麼糟。

達美航空執行長 Ed Bastian 週三說，該公司正在規劃的 7 月航班可能多達 5 月的兩倍。

聯合航空 7 月國內線運力約為去年 30%，和 6 月相比的增班幅度約 55%，但熱門時段起飛班次約 1960 個，從 6 月的 1100 個大幅增加。

但美國航空坦言，需求前景改善幅度有限度，獲利豐厚的國外線搭機需求依然疲軟，7 月運力不到去年同期 20%。

美國運輸安全部的統計也顯示，即時搭機乘客數據尚未大幅反彈，過去一周平均 31.4 萬人通過美國機場檢查哨，只有去年同期的 13%。

美國航空執行長 Doug Parker 在發給員工的備忘錄中說：「在我們為疫情過後的復甦加以規劃的同時，相信大家都知道，我們仍需和新冠肺炎大流行造成的影響共存一段時間。」