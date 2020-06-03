川普擬6月中起禁中國民航飛往美國 航空股盤中走高

《路透社》引述知情人士報導，川普政府計劃自 6 月中起禁止中國客運航班飛往美國，作為北京政府拒絕美國航空公司恢復飛往中國航班的反制手段。

美國航空股聞訊跳升，截至台北時間週三 (3 日) 晚間 23 時許，聯合航空 (UAL-US) 盤中漲逾 10%，波音 (BA-US) 漲 8%，美國航空 (AAL-US) 和達美航空 (DAL-US) 雙雙漲逾 7%。

新冠疫情爆發期間，美國政府並未限制中國航班往返美國，然而為防止疫情回流，中國反而限制外國航班出入境及每週航線數量。

美國運輸部官員週三 (3 日) 受訪表示，為施壓中國放行美國航班，川普政府擬進一步限制中國民航往返美國，預計禁飛令將在 6 月 16 日生效，甚至可能提前。

美國運輸部上月底發布聲明表示，達美航空 (Delta Airlines) 和聯合航空 (United Airlines) 希望能在 6 月恢復飛往中國的客運航班，美國政府同時要求中國國際航空、中國東方航空等民航業者向美國交出航班時間和相關細節資料，指控中國航班違反適用法律，恐對公共利益產生不良影響。

運輸部當時表示，已針對此舉向中國當局抗議，並稱中國拒絕批准要求的行為已違反《航空運輸協議》。

截至目前，美國政府及運輸部皆未針對報導回應。