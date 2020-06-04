南韓4月經常帳 創近10年來最大逆差

南韓今年 4 月出現近十年來的最大貿易逆差，主要原因在於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，造成該國出口急遽下滑。

南韓央行在週四 (4 日) 公布國際收支初值，4 月份的經常帳出現 31.2 億美元虧損，較前月的 59.6 億美元盈餘出現了大幅惡化。這是自 2019 年 4 月以來的首度逆差，也是 2011 年 1 月 (31.6 億美元虧損) 以來的最大逆差。

南韓 2020 年 4 月經常帳 (圖片來源：南韓央行)

根據南韓央行數據，該國 4 月份商品貿易出口報年減 24.8% 至 363.9 億美元；同月進口報年減 16.9% 至 355.7 億美元。商品貿易的收支順差報 8.2 億美元，較去年同期大減 47.9 億美元，也出現 2012 年 4 月以來的最低水準。

服務收支出現 14.2 億美元逆差，其中旅遊項目出現 3.4 億美元虧損。

初次所得報 22.9 億美元虧損。金融帳戶淨資產報 63.2 億美元減少，南韓人對外直接投資報 6.6 億美元增加，外國人對南韓的直接投資報 5.5 億美元增加。

由於南韓國內的新冠肺炎疫情趨緩，也帶動了投資人信心恢復。南韓人對海外證券市場投資報 71.8 億美元增加，外國人對南韓證券市場投資報 30.7 億美元增加。