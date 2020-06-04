美國今年來最大IPO! 華納音樂募資19億美元 掛牌首日股價大漲20% 

華納音樂集團 (Warner Music Group) 週三 (3 日) 在美國那斯達克上市，掛牌首日股價收盤大漲 20.48%，讓美國沉寂一時 IPO 市場為之一振。

華納音樂 (WMG-US) 週三收盤報每股 30.12 美元，較 IPO 發行價上漲 20.48%，盤中漲幅一度達到 23%。

華納音樂股價走勢。(來源: Google)

華納音樂當日稍早公布的發行價為每股 25 美元，落在 23-26 美元目標區間的高標，發行規模則從原本的 7000 萬股增加到 7700 萬股，整體募資金額達到 19.3 億美元，為美國今年來規模最大的 IPO 案。

華納音樂為了響應抗議美國非裔男子遭員警壓頸致死所發起的「暗黑星期二」(Blackout Tuesday) 活動，將 IPO 定價時間延後到週三。

同樣於週三在那斯達克掛牌的美國生物製藥公司 Pliant Therapeutics(PLRX-US) 也大漲 33.12% 至每股 21.3 美元，盤中漲幅多達 63%。

根據 Dealogic 數據，本週共有五家企業預定掛牌上市，將讓本週成為美國今年來 IPO 規模最可觀的一週，打破疫情爆發導致年初 IPO 市場沉寂的局面。ZoomInfo 將在週四上市，預料將是科技業今年來最大 IPO。

華納音樂擁有唱片公司和音樂出版公司，旗下歌手包括當紅的 Ed Sheeran、Dua Lipa 等人，也有王子和 Neil Young 的經典公司。

IPO 之後，華納音樂成為三大音樂品牌中唯一以獨立公司身分上市的公司。環球音樂 (UMG)、Sony Music Entertainment(SME) 都隸屬更大的集團。