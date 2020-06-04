〈美股盤後〉小非農ADP釋經濟復甦訊號 道瓊迎三連勝漲逾500點

華爾街對重啟經濟的樂觀情緒持續，遠超對美中貿易緊張關係和美國示威抗議的擔憂，週三 (3 日) 小非農 ADP 數據優於預期，釋出經濟復甦訊號，美股四大指數續揚，航空、金融等經濟復甦敏感股同步上漲。

道瓊週三漲逾 500 點，連續三個交易日收紅，標普連續四個交易日收漲，創自 2 月來最長連勝紀錄。

美中貿易緊張關係不斷，美國運輸部週三宣布，將暫停中國航空公司飛往美國的航班，此禁令於 6 月 16 日生效。

此外，美國商務部週三公告，上月宣布對 33 家中國企業和機構列入實體清單，這項出口管制黑名單於本週五 6 月 5 日正式生效。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 628 萬例，死亡數突破 37.5 萬例，美國迄今累計確診數超過 181 萬，死亡人數至少 10.5 萬。

週三 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 527.24 點，或 2.05%，收 26,269.89 點。

標普 500 指數上漲 42.05 點，或 1.36%，收 3,122.87 點。

那斯達克指數上漲 74.54 點，或 0.78%，收 9,682.91 點。

費城半導體指數上漲 54.05 點，或 2.87%，收 1,937.47 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健收低，工業、金融、能源板塊領漲。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎表現：亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.24%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.55%；臉書 (FB-US) 下跌 1.10%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.21%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.24%。

道瓊 30 檔成分股以波音領漲。雷神科技 (RTX-US) 上漲 6.42%；美國運通 (AXP-US) 上漲 6.39%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 3.06%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 4.08%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.63%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 5.40%；高盛 (GS-US) 上漲 3.15%。

費半成份股漲勢凌厲。Microchip (MCHP-US) 暴漲 12.34%； 安森美 (ON-US) 暴漲 9.86%；恩智浦半導體 (NXPI-US) 暴漲 7.00%；美光 (MU-US) 上漲 4.49%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.31%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.15%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.63%； AMD (AMD-US) 下跌 1.51%。

台股 ADR 集體攀高。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 5.89%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.94%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.07%。

焦點個股消息

華納音樂在週三在美國納斯達克上市，股票代碼為「WMG」，掛牌首日表現亮眼，其股價暴漲 20.48% 至每股 30.12 美元。

華納音樂在週三在美國納斯達克上市，掛牌首日股價表現亮眼。 (圖片：AFP)

視訊會議軟體 Zoom 受益於居家辦公潮，其最新財報亮眼，營收飆升 169%，EPS 為每股 0.20 美元，遠超市場預期 (0.09 美元)，週三 Zoom (ZM-US) 其股價持續刷新高，收漲 7.59% 至每股 223.87 美元。

加拿大鵝 (GOOS-US) 週三上漲 18%，該公司第四季財報獲利優預期，並宣布在復工早期階段更強化直面消費者的銷售。

波音 (BA-US) 與歐洲最大的旅行公司 TUI 集團達成賠償協議，波音股價上漲 12.95% 至每股 173.16 美元。

外媒報導，美國總統川普目前已確定五家最有可能生產可行新冠疫苗的製藥商，包括阿斯利康製藥 (AZN-US)、嬌生公司 (JNJ-US)、美國莫德納生技公司 (MRNA-US)、默克 (MRK -US)，以及輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech SE (BNTX-US)，週三僅輝瑞和 BioNTech SE 收黑。

經濟數據

美國 5 月 ADP 新增就業 (萬人) 報 -276，預估 -950，前值 -2023

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 終值報 37.5，預估 37.3，前值 36.9

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 終值報 37.0，前值 36.4

美國 5 月 ISM 非製造業 PMI 報 45.4，預估 44.0，前值 41.8

美國 ADP 新增就業人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

全球經濟復速已成為提振股市的推進器，新冠染疫曲線趨平和聯準會 (Fed) 刺激措施也扶助股市上揚。

E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「隨著全國許多企業恢復營業，市場人士可能樂觀地認為，最糟糕的時期已經過去。」

Informa Financial Intelligence 市場策略師 Ryan Nauman 說：「今天我們再次看到風險交易。小型股和工業等週期性較強的板塊表現出色，這很大一部分和經濟數據有關，市場認為最壞的情況已經過去，經濟將會好轉。」

ADP 聯合主管 Ahu Yildirmaz 稱，美國勞工力仍然疫情影響，但隨著許多州分已分階段復工，預料美國失業人數可能在 4 月已見頂。

羅素 2000 指數週三大漲 2.39%， Paulsen 補充道：「小盤股、週期性產業、國際股市和新興股市，也都逐漸加入這波反彈，表明經濟衰退已經結束。」

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，儘管出現了動亂、美中關係、持續疫情等重要議題，市場都聚焦在美國和全球經濟重啟。