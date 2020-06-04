美國法院：庫克謊稱需求良好造成蘋果股東損失 須面對訴訟

美國奧克蘭地方法院週二 (2 日) 晚間裁定，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 欺詐地隱瞞 iPhone 需求的下降，尤其是在中國市場，這導致蘋果市值及股東數百億美元的損失，股東可就此一部分繼續訴訟。

儘管駁回了大多數索賠要求，但法官 Yvonne Gonzalez Rogers 裁定，股東可以就庫克在 2018 年 11 月 1 日的分析師電話會議上，吹噓 iPhone 銷量的言論，來提起訴訟。因為在庫克發言幾天後，蘋果就要求最大的製造商減產。

Rogers 指出，由於沒有自然災害或其他干預原因，庫克在決定減產的幾天之前，不會不知道中國需求正在下降。

此一提告由羅德島州員工退休體系 (Employees' Retirement System) 發起，時間點在 2019 年 1 月 2 日庫克調降財測之後，當時基於需求下滑及美中貿易戰，庫克在致投資人的信中，將蘋果預期營收下調至多 90 億美元。

這是自 2007 年蘋果推出 iPhone 以來，首次下調營收預期，並導致第 2 天蘋果股價重跌 10%，市值蒸發 740 億美元。

在這之前，庫克在 11 月的分析師電話會議上表示，iPhone XS 和 XS Max 有「非常良好的開端」，儘管一些新興市場面臨銷售壓力，但他不會將中國列為其中。

提告稱，到 2018 年 11 月中旬，蘋果已告知製造商富士康和和碩停止新 iPhone 生產線，並告知一家主要供應商大幅減少出貨量。

蘋果週三並未針對此事發表評論。