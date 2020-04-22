〈財報〉達美航空Q1日燒1億美元 創8年首度虧損

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大幅削減全球航空需求，達美航空 (Delta Airlines) 週三 (22 日) 發布 2020 年 Q1 財報錄得 8 年來首個季度虧損，並預計 Q2 營收將較去年大幅縮減 9 成。

消息發布後，台北時間週三 (22 日) 晚間 23:02，達美航空 (DAL-US) 下跌 1.21%，暫報每股 22.77 美元。

達美航空股價走勢 (圖：Investing.com)

Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：

稅前虧損報 6.07 億美元，去年稅前盈餘報 9.46 億美元

營收報 86 億美元，年減 18%

調整後淨損報 4.22 億美元，去年淨利報 8.31 億美元

調整後每股淨損報 0.51 美元，去年每股淨利 (EPS) 報 0.96 美元

(圖：達美航空)

達美航空表示，在備受衝擊之際，公司首要任務為保留現金並提高流動性。自 3 月初以來，達美航空已籌集 54 億美元資本並削減至少 30 億美元的資本支出預算，並暫停股票回購計劃和派息。

達美航空財務長 Paul Jacobson 表示，新冠肺炎確實對公司財務帶來重大影響，截至今年 3 月底，公司每天平均消耗高達 1 億美元現金，不過在採取積極行動後，預計 6 月底前可將每日現金消耗量減至 5000 萬美元，預計 Q2 結束後公司大約有 100 億美元流動資金。

為大幅削減開支，達美 Q1 已採取，相關措施包含縮減 85% 飛行容量、停止招聘人員並調降高層薪資，達美航空本季已有 3.7 萬名員工自願留職停薪，規模達三分之一。

根據川普上月底簽署的「新冠肺炎援助、救濟和經濟安全法案」(CARES Act)，達美航空將獲得 54 億美元薪資救濟金，目前達美已獲得 27 億美元，未來三個月內將獲取剩餘資金，該公司還表示，正在考慮向聯邦政府申請 46 億美元政府擔保貸款。

另外，美國財政部也針對航空業釋出 250 億美元紓困計畫，幫助美國航空業緩解人力成本壓力及並提供營運紓困。

企業展望：

達美航空執行長 Ed Bastian 表示：「政府的旅遊禁令和禁足令確實有效減緩疫情傳播，但也嚴重影響近期的航空需求，與去年同期相比，我們現在預期 Q2 營收將減少 90%，即 110 億美元。」

Bastian 警告既使疫情受到控制，仍須為緩慢的復甦進程做好準備，並預計該公司復甦期限可能需要至少 2-3 年。

由於產能下滑，加上燃料及成本降低，達美預計 Q2 總支出將較去年同期減少五成。

華爾街分析：

Cowen&Co. 分析師 Helane Becker 在報告中指出，開支縮減有助於減輕部分營收壓力，與其他航空公司相比，達美航空還受惠於相對充裕的流動性。