〈武漢肺炎疫情升溫〉傳白宮考慮暫停所有飛往中國航班 聯航已開始減班

知情人士透露，白宮已經告知各航空公司主管，在武漢新型冠狀病毒疫情不斷升級的情況下，正考慮暫停所有從中國飛往美國的航班。

美國衛生官員週二 (28 日) 在電話會議上對記者說，川普政府正在考慮採取多種措施遏制這種快速傳播的病毒。

知情人士指出，白宮官員週二致電美國主要航空公司的主管，告訴他們即將對中國航班實施臨時禁令。

執飛美中及美港之間最多航班的聯合航空 (UAL-US) 週二宣布，由於疫情惡化，將取消下個月數十架飛往香港和中國大陸的航班。這家總部位於芝加哥的航空公司表示，「前往中國旅遊的需求已顯著下降」。聯航及其競爭對手達美航空 (DAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 也都不對取消預訂中國航班的旅客收取費用。

政府官員說，這些限制可能會影響進出中國的航班以及全美的機場。消息來源指出，這些官員拒絕透露姓名，因為尚未做出最終決定。

白宮在週一 (27 日) 曾舉行一場高級幕僚會議，討論了有關限制。

疾病控制和預防中心 (CDC) 週二擴大了其中國旅行警告，現在警告所有美國人盡量避開整個中國。在此之前，衛生機構曾建議若非必要不要前往疫情爆發中心武漢市。

衛生與公共服務部 (HHS) 表示，CDC 正將在對病毒篩查檢查的機場從 5 個擴大到 20 個。在被問及進一步限制旅遊的可能性時，HHS 部長 Alex Azar 說：「我們不排除各種可能的選項。」

據中國和其他國家的衛生部門統計，新的冠狀病毒在不到一個月的時間裡已在中國造成至少 106 人死亡，並感染全球約 4700 人。