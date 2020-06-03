〈財報〉疫情刺激需求！ Zoom Q1業績超預期 營收年增率高達169% 

視訊會議軟體 Zoom(ZM-US)週二 (2 日) 於盤後公布 2021 會計年度第一季度財報，營收與獲利均超乎華爾街預期，得益於新冠疫情帶動遠端需求，Q1 營收實現 169% 強勁年增率，Zoom 更因此大幅提高本會計年度財測展望。

Zoom 今年因疫情成為最炙手可熱的個股，股價繼週一突破 200 美元大關後，更於週二 (2 日) 上漲 1.93%，以每股 208.08 美元作收，盤後公布財報反跌 1.72%，收於每股 204.50 美元。今年以來，Zoom 累計漲幅高達 200%

Zoom 股價 (圖片: Google)

Non-GAAP 財報關鍵數據

營收報 3.282 億美元，年增 169%，優於 Refinitiv 預期的 2.027 億美元

營業利益報 5,460 萬，優於去年同期的 820 萬美元

營業利益率為 16.6%

淨利報 5830 萬美元，優於去年同期的 890 萬美元

調整後 EPS 報 0.2 美元，優於 Refinitiv 預期的 9 美分

GAAP 財報關鍵數據

營業利益報 2340 萬美元，優於去年同期的 160 萬美元

淨利報 2700 萬美元，年增 134%，優於去年同期的 20 萬美元

調整後 EPS 報 0.09 美元

營業利益率為 7.1%

公司說法：

Zoom 執行長袁征在財報聲明中表示，「新冠肺炎 (COVID-19) 疫情推升遠端會議需求，隨著人們將 Zoom 應用到工作、學習和個人生活中，我們在第一季度看見平台的迅速增長。」

袁征補充說，Zoom 將繼續在疫情危機期間，為客戶和全球社區提供遠端支持，「透過公司的巨大努力，我們能夠為新用戶和現有用戶提供高質量的視訊服務。」

本季度 Zoom 的現金流產量驚人，本季度營運淨現金流為 2.590 億美元，而去年同期僅有 2220 萬美元；本季度自由現金流為 2.517 億美元，遠高於去年同期的 1530 萬美元。

為了應對大量湧入平台的用戶，本季度多增加了演算部門，包含來自亞馬遜 AWS 的雲端演算能力，因此本季 Zoom 毛利率從上一季度的 82.7% 和去年同期的 80.2% 收窄至 68.4%。

Zoom 財務長 Kelly Steckelberg 週二表示，公司已提高對第三方雲端的依賴，從而導致更高的成本，但這項投資對於公司滿足其平台用戶需求至關重要。

該公司表示，在第一季結束的 12 個月內，有 769 名用戶支付超過 100,000 美元費用，年增長 90%，上一季度為 86%。截至本季度末，該公司擁有 265,400 名用戶，10 多名員工，年增長為 354%，上一季度的增長率為 61%。

華爾街看法：

Needham 分析師 Richard Valera 表示，Zoom 的財報結果「令人難以置信」，他聲稱：「在我 20 多年的技術分析經驗中，我從未見過這樣的增長規模。」

該公司沒有透露月活躍用戶數。然而，將 Zoom 評為「買入」的伯恩斯坦分析師 Zane Chrane 和 Michelle Isaacs 估計，截至 5 月 27 日，Zoom 的手機應用程式每月應有 1.73 億活躍用戶，高於應用分析公司 Apptopia 於 3 月 4 日預測的 1400 萬。

袁征此前曾表示，截止 4 月 21 日，其視訊會議服務的付費用戶從 4 月初的 2 億增長到 3 億，增長率高達 50%。

財測與展望：

Zoom 還大大提高對本年度財測展望，如今該公司調整後 EPS 為 1.21 至 1.29 美元，營收為 17.8 億至 18 億美元。

今年 3 月，該公司預計 EPS 將落在 42 至 45 美分之間，營收將在 9.05 億至 9.15 億美元之間。

Zoom 股票今年以來已上漲近兩倍，使公司市值逼近 560 億美元，約為今年預估營收的 60 倍。

Zoom 2021 會計年度 Q2 財測：

營收落在 4.95 億美元至 5 億美元之間

基於 non-GAAP 營業利益約落在 1.30 億美元至 1.350 億美元區間

基於 non-GAAP 稀釋後 EPS 預期在 0.44 美元至 0.46 美元之間

Zoom 2021 會計年度全年財測：