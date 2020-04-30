〈財報〉疫情驅動視訊、雲端需求 微軟Q3獲利營收優於預期 盤後漲逾3%

微軟 (MSFT-US) 週三 (29 日) 盤後公布 2020 財年第三季度財報，營收與獲利雙雙超乎華爾街預期，得益於疫情帶動的雲端需求，Q3 營收實現 15% 的強勁年增率，激勵盤後上漲逾 3%。

微軟股價於週三 (29 日) 上漲 4.49%，以每股 177.43 美元作收，公布財報後盤後再漲 2.55%，達每股 181.95 美元。

微軟股價 (圖片: Google)

Q3 財報關鍵數據

營收報 350 億美元，年增 15%，優於市場預期的 345.5 億美元

營業利益報 130 億美元，年增 25%

淨利報 108 億美元，年增 22%

稀釋後 EPS 報 1.40 美元，年增 23%，優於市場預期的 1.33 美元

營收以業務別拆分：

智慧雲端業務報 123 億美元，年增 27%

更多個人運算部門報 110 億美元，年增 3%

生產力和商業流程部報 117 億美元，年增 15%

公司財測與展望：

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在財報聲明中表示：「我們在這兩個月裡見證約兩年份量的數位轉型，從遠端團隊合作學習，到銷售和客服，再到雲端基礎架構和安全性」

納德拉指出，微軟的持有性業務模式、多元化的產品組合和具區別性的技術體系，使公司在未來發展中具有優勢地位。

微軟財務長 Amy Hood 表示：「在這樣波動的環境中，我們的銷售團隊執行出穩健的第三季度，商業雲端業務創造 133 億美元，年增長 39%，我們將持續在關鍵領域進行投資，以推動未來增長。」

隨著客戶轉向居家辦公與學習娛樂，微軟本季度 Microsoft 365 辦公套件表現亮眼，包括通訊軟體 Microsoft Teams、雲端平台 Azure, 虛擬桌面 Windows Virtual Desktop 等軟體的使用量均有所增加。

納德拉表示，目前 Microsoft Teams 平台擁有 7500 萬用戶。

微軟各產品表現 (圖片: CNBC)

微軟營收雖然藉著雲端需求大增，然而 Azure 本季度營收從第二季的增長 62% 放緩至 59%，公司稱這是因為業務規模擴大所致。

微軟表示，其合併 Azure 和 Office 等基於雲端的軟體套件的商業雲端總營收達到 133 億美元，增長 39%。

且該業務的毛利率為 67%，優於去年同期的 63%，能作為判斷雲端盈利能力的指標。

微軟表示，包括 Azure 在內的智慧雲端部門營收增長 27%，至 123 億美元，超過 Refinitiv 的分析師平均預期的 118.7 億美元。

疫情未反映在本季財報

對於新冠肺炎的衝擊，微軟表示：「新冠肺炎 (COVID-19) 對本季度營收總額的淨影響較小，需要一段時間，疫情的衝擊才會完全反應在財務業績上」

在更多個人運算部門 (More Personal Computing) 內，Windows OEM 和 Surface 受惠於遠端工作的強勁需求，實現強勁營收，唯部分銷售被中國供應鏈限制所抵消，該限制在本季度末有所改善。

除了學校或工作場所需要筆電，微軟還表示，疫情使人們在家中的時間拉長，其 Xbox Live 遊戲服務的參與度創下歷史新高，活躍用戶達 1900 萬。

微軟在第三季度以股票回購和股息的形式向股東返還 99 億美元，較去年同期增長 33%。

今年以來微軟漲幅達 12.5%，而標普 500 指數迄今下跌 11.4%。