訂單爆量！傳亞馬遜欲推遲Prime Day至9月舉行 股價跌逾2%

《華爾街日報》報導，由於新冠病毒影響，亞馬遜 (AMZN-US) 倉庫忙著大量訂單已應接不暇，因此計畫將 Prime Day 年度大會推遲至 9 月舉行。

亞馬遜本週決定將推遲這為期 2 日的夏季大會 Prime Day，該活動通常在 7 月舉行，為亞馬遜 2015 年推出的大型購物活動，亞馬遜通常在此日釋出大量折價券吸引消費者成為 Prime 新會員，同時推廣自家產品和服務。

亞馬遜代表拒絕回應此報導，亞馬遜週四收低 2.05%。

過去幾個月，各品牌和賣家已為亞馬遜延遲舉行 Prime Day 做好心理準備，《路透社》4 月報導亞馬遜將推遲到至少 8 月才會舉行 Prime Day，且稱亞馬遜可能因必須廉價出售過多的設備而遭受多達 1 億美元的損失。

先前亞馬遜因大量訂單湧入，發生一連串交貨延誤的事件，導致亞馬遜對物流設限，優先考慮運送倉庫中的家用和醫療物品。此後亞馬遜物流已有恢復正常的跡象，例如交貨時間縮短、取消對非必需品的寄倉限制、恢復網站上某些優惠券功能，但仍趕不上大眾需求，許多家用品依舊缺貨或延遲交貨。

亞馬遜表示，即使將第二季預期獲利 40 億美元投資在新冠病毒相關的費用上，包括「向客戶提供產品和確保員工安全」，但亞馬遜仍無法預期何時能返回 1 日到貨和 2 日到貨的服務水準，但這正是 Prime Day 能否締造成功的關鍵。