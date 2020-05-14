撈防疫居家財 亞馬遜推新款平板電腦 Fire 8售價不到90美元！

趁著新冠疫情多數人因防疫而行動受限的時機，亞馬遜 (AMZN-US) 週三 (13 日) 晚間宣布新推出 2 款 8 吋 Fire 平板電腦，起價僅 89.99 美元， 6 月 3 日開始發貨。

Fire 8 （圖片：亞馬遜）

入門級 Fire HD 8 具有比以前更快的處理器以及 32GB 儲存空間。升級版 Fire HD 8 Plus (售價 109.99 美元) 則具有無線充電功能，且 RAM 更多，並提供 6 個月的亞馬遜圖書租賃訂閱服務 Kindle Unlimited。

因防疫而施行關閉封鎖限制，有助於提升美國平板電腦和其他大型電子產品的銷售，根據調研機構 NPC 本週估計，電視、平板電腦和個人電腦的銷售量在 5 月第一週年率上升 33%。

由於平板電腦的螢幕比手機大，更便於消費者進行各種任務，例如消費購物等，亞馬遜向來以低價平板電腦為策略，期待顧客使用其平板電腦購買亞馬遜網站上的數位內容，例如電影和電子書等，一些設備也綁了亞馬遜某些內容的免費試用期間，盼消費者一試成主顧，進而增加訂戶數量。

此時能推出新款平板電腦也顯示亞馬遜的電子產品供應鏈已能充足運作。

根據研究公司 IDC 的數據，2019 年以出貨數量排名，亞馬遜是全球第四大平板電腦廠商，落後華為、三星和蘋果 (AAPL-US)。

此外，亞馬遜也推出專為兒童打造的版本 Fire HD Kids Edition，售價 139.99 美元，配備耐摔防護套，綁定一年期的 Amazon FreeTime Unlimited (該訂閱服務主打兒童友好的書籍，視頻和遊戲)。