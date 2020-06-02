數位轉型就定位！華爾街喊買Nike

鞋業大亨 Nike(NKE-US) 將於本月下旬公布第四季度財報，投行 Cowen 認為此時是買入 Nike 的好時機，因為當前經濟正好是「十年數位轉型」的分水嶺。

Cowen 分析師 John Kernan 週一重申 Nike「優於大盤」的股票評級，並將其目標價從每股 85 美元調升至 110 美元。

Nike 日線走勢圖 圖片：investing.com

John Kernan 表示，市場對於 Nike 即將發布的財報可能「稍微樂觀」，不過他看好公司線上網站 Nike.com 的發展，發現其公司業務逐漸轉向電子商務平台，這一轉型趨勢在鞏固公司利潤率的同時，更強化公司與核心客戶群的聯繫。

Kernan 說道，過去五年來，Nike.com 和旗下購物 App 程式 SNKRS 之間的業務，讓 Nike 在電子商務業務的複合年增長率獲得約 35% 的好成績。近期，這兩個線上購物平台的活躍用戶的成長速度更是接近三位數。

他寫道，Nike 先前在數位業務上增加的投資，如今正獲得回報，這對公司整體而言是一項大好消息，線上銷售的 EBIT 利潤往往比實體店面收入高。

Kernan 估計，到 2024 會計年度，消費者將越來越傾向於線上購物，這將使 EBIT 利潤增加 2 個百分點。

他預估，Nike 未來四年的電子商務收入的複合年增長率為 29%，這表示其線上銷售額將在 2024 年以前達到 150 億美元。

Nike 股價今年以來下跌 2.5%，但表現已優於許多其他非必需消費品廠商，這些零售品牌店家因為需求疲軟和實體店關閉的壓力而遭到打擊。

過去幾年來，Nike 一直致力於經營直接面向消費者的銷售，並非只有 Cowen 認為 Nike 正處於多年漲勢的邊緣。Nike 於 3 月份發布財報，緊關已經遭受部分疫情衝擊，但仍令許多投資人相當滿意。

週一下午，Nike 股價上漲 0.97%，至 99.54 美元；相比同期標普 500 指數則上漲 0.4%。