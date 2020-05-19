美企凍結人事 亞馬遜一枝獨秀 4月招聘人數持續增長

花旗分析師週一 (18 日) 報告指出，亞馬遜 (AMZN-US) 截至 4 月底公布超過 3.6 個職缺，年增率 19%，但同期其他企業的職缺縮減。

統計數據表明，由於新冠病毒衝擊全球經濟，其他企業均採取措施避免不必要的開支，唯有亞馬遜因出售雜貨給消費者以及提供企業雲端服務，全球人力仍舊增長。

新冠疫情造成美國請領失業救濟人數竄升，自 3 月危機發生迄今，已有超過 3600 萬人初次請領失業救濟。

花旗分析團隊 Jason Bazinet 的報告指出，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)、eBay(EBAY-US)、Etsy (ETSY-US)、臉書 (FB-US)、GrubHub (GRUB-US)、Netflix (NFLX-US) 和推特 (TWTR-US) 等企業 4 月職缺數量均較去年同期下降，報告中職缺減少程度最大的公司是 Cars.com (CARS-US) 和 Trivago (TRVG-US)。

「不含亞馬遜，今年 4 月職缺比去年同期下降 51%。」分析師指出，企業凍結人事可以節省成本。根據媒體 4 月報導，Alphabet 旗下的谷歌已凍結招聘並削減行銷支出。

「迄今電子商務、社交媒體和串流服務的流量都有所增長。」該分析報告開始追蹤新冠病毒疫情期間的網路流量 (營收的代名詞) 和企業職缺狀況。

然而，亞馬遜 4 月份的增長年率仍較前月年率 35% 下降。根據亞馬遜最近期財報，第一季結束時，亞馬遜擁有 840400 名員工，年增 33%。