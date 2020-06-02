南韓5月通膨率再次跌入負值 創去年9月後首見

南韓 5 月份的通膨率報年減 0.3%，也是自 2019 年 9 月 (年減 0.4%) 以來，在相隔 8 個月後再度出現負值，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情拖累了南韓國內需求，還有油價重挫都是影響主因。

週二 (2 日) 南韓統計廳在 6 月 2 日公布了最新調查資料，5 月份的全物價 CPI 報年減 0.3% 至 104.71，是自去年 9 月後再度出現負成長，也是自 1965 年南韓當局公布相關數據以來，通膨率第二次跌至負值；另外，當月表現也遜於市場預測中位數的年減 0.2%。

而不含食品及能源價格的核心 CPI 報年增 0.1% 至 105.61。

南韓 CPI 統計及走勢圖 (圖片來源 ：南韓統計廳)

南韓 CPI 在 2019 年連續 12 個月，成長幅度均低於 1%。在今年 1 至 3 月維持在 1% 以上，到了 4 月又降到 0.1%，而 5 月更是跌入負值。

南韓統計廳在分析後認為，由於近來原油價格下滑，石油類的產品價格也隨之滑落，並對 5 月份的 CPI 造成影響。還有在高中實施免費教育，也使得公共服務價格出現下滑。

從具體數字來看，石油類產品價格報年減 18.7%、工業產品價格報年減 2%、農林水產品價格報年增 3.1%。公共服務價格報年減 1.9%、個人服務價格報年增 0.9%，還有服務價格報年增 0.1%，其漲幅也創下 1999 年 12 月以來新低。