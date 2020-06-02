川普最新談話威脅出動軍隊鎮暴 美股期指翻黑下跌

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德 (Goerge Floyd) 遭白人警察壓頸致死，示威活動在全美遍地開花，並演變成暴動，美國總統川普要求各州採取更強硬態度控制暴力事件，並承諾將在全國部署大批軍隊，原本遊走平盤的美股期指應聲翻黑，道瓊期指下跌近 100 點。

美股三大指數期指表現。(來源: CNN)

川普週一 (1 日) 在白宮演說的最後一分鐘表示，若各州和市政府不採取行動控制示威引起的暴力事件，將援引《叛亂法》在全美部署大批軍隊，快速解決動盪。

他說：「我將動員所有聯邦和地方資源，包括行政和軍事人員，以保護守法美國人的權利。」

川普在演說中把自己形容為「法治的總統」，和所有和平抗議者站在同一陣線，「我們不能容忍暴民把和平抗議的人拖下水。」

CNN 報導，同一時間，白宮外和平抗議者遭到催淚瓦斯和橡皮子彈驅離。

川普演說時白宮外的情況。(圖: AFP)

佛洛伊德事件在美國引發動盪約一周以來，美國股市大致未受影響，美股三大指數週一全數收高，道瓊指數揚升 0.36%，讓 6 月有個好的開始。

但如果投資人認為示威活動可能持續到夏季，將威脅各州重啟經濟的計畫，並重傷消費者信心，而美中之間的緊張關係仍在醞釀當中。

LPL Financial 股票策略師 Jeff Buchbinder 說：「股市和經濟的脫節斷裂，讓一些投資人格外擔心。重啟經濟和大規模刺激帶來的樂觀情緒，掩蓋了第二波疫情可能再度爆發，和美中緊張關係加劇的障礙。」

至週一為止，標普 500 指數從 3 月低點反彈 39%，儘管仍較 2 月歷史高點低了 10%。