台灣永續指數資產規模逾365億元 期貨商品6/8掛牌

台灣指數公司與富時羅素（FTSE Russell）合編的「台灣永續指數」，截至 5 月底為止連結指指數的資產規模已逾 365 億元，並獲台灣期貨交易採用作為契約標的，設計股價指數期貨契約，(台灣永續期貨)，預計 8 日掛牌上市。

據統計，台灣永續指數成分股共 71 檔，其中前十大權值股分別為台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、中華電 (2412-TW)、南亞 (1303-TW)、中信金 (2891-TW)、統一 (1216-TW)、國泰金 (2882-TW)、兆豐金 (2886-TW)、富邦金 (2881-TW) 等。

指數公司表示，永續指數已陸續授權投資機構進行包括退休基金、ETF、共同基金等多項資產管理的應用，連結規模超過 365 億元，2018 年獲勞動基金運用局指定作為國內投資委託操作績效指標，委託額度約 420 億元，目前實際投資金額 280 億元。

此外，也有部分金融機構針對永續指數開發相關應用產品，包括元大投信去年發行「元大台灣 ESG 永續 ETF」(基金資產規模超過 70 億元)、永豐投信今年發行「永豐台灣 ESG 永續優選基金」(基金成立規模超過 15 億元)。