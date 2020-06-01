〈車市〉5月車市觸底回溫 LEXUS趕過賓士拿豪華車品牌冠軍

5 月新車掛牌統計今 (1) 日出爐，單月達 33528 台，月增 8.8%、年減 11.4%，顯示疫情影響購車信心的狀況正逐漸回穩，累計前 5 月銷量 168396 台，年減 0.2%；而本月較特別的是，前 10 大汽車品牌再次洗牌，和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS 罕見衝上第 4 名，趕過昔日一向位居二三名的中華 (2204-TW) 三菱，甚至罕見超越 BENZ，未來位居進口豪華車品牌之冠是否將成常態，有待觀察。

5 月前 10 大品牌中，比起去年同期成長者僅 LEXUS 和 BMW，尤其 LEXUS 單月新車掛牌 2077 台，年增幅高達 43.4% 買氣最熱，其中，NX 熱銷 733 台、UX 熱銷 530 台，RX 也銷售達 370 台，光是三大 SUV 車款就占了 LEXUS 銷量近 80%。

而 BMW 在大改款車陸續推出後，買氣持續升溫，X3、3 系列均分別銷售近 200 台，X4、X5 也銷出 153 台、144 台，推升品牌月銷量達 1521 台。

若與上月相比，5 月 10 大車商中僅 BENZ 和 FORD 衰退，分別月減 18.1%、7.6%。

而從前 5 月銷量來看，有 4 大品牌銷售突破萬台，分別為 TOYOTA 47914 台，年增 5%，市占率 28.5%，裕日車 (2227-TW) 代理的 NISSAN 12081 台，年減 12.8%，市占 7.2%，台灣賓士 11541 台，年減 5%，市占 6.9%，HONDA 10099 台，市占 6%，年減 21.6%。

前 5 月成長的品牌除了 TOYOTA 外，LEXUS 年增 13.1% 至 9116 台，FORD 年增 12.5% 至 8130 台。

整體來看，和泰車仍是車市最大贏家，TOYOTA 和 LEXUS 今年以來銷量已達 57030 台，年增 6.2%，優於整體車市增幅，市占率 33.9%，儘管部分法人認為 TOYOTA RAV4 和 ALTIS 在去年熱銷創下高比較基期後，今年成長恐趨緩，但 TOYOTA 受惠於汽車汰舊換新補助，仍維持穩定的成長，而 LEXUS 則挹注了不小的成長動能。