Nidec入主超眾邁入第2年 越南廠今年完工綜效將浮現

日本電產 (Nidec) 入主散熱廠超眾 (6230-TW) 邁向第 2 年，雙方經過一年業務、技術合作，已提升各廠區營運效能，預計今年底完工的越南廠，不僅能提升集團產能，更能分散單一製造地的風險，透過密切合作下，綜效將顯現。

超眾股東會年報出爐，致股東報告書中，董事長永井淳一、總經理郭大祺指出，以往散熱產品應用著重在 PC 等個人裝置，但現今已擴及至智慧型手機、雲端資料中心、互聯網、汽車、通訊、資訊運算設施及智慧家電等領域。

永井淳一指出，公司主要產品線包括個人電腦、伺服器、網路通信、智慧型手機，雖然受惠疫情，遠距辦公、教學、診斷醫療等需求增加，帶動全球 PC 供不應求，但因中國生產基地無法如期復工，全球第 1 季 PC 出貨量仍年減 8%，不過，在疫情影響下，預期全球各國將擴大數位服務、提高寬頻網路需求，都將成為 5G 硬體加速布建關鍵。

永井淳一預估，今年除穩固 PC 及伺服器散熱零組件市占率外，將積極開發熱板應用，整體而言，今年全年主要產品出貨量將持續成長，其中，估散熱模組今年出貨量約 7076 萬組、散熱片 3834 萬片。

永井淳一表示，超眾產品策略，將朝更薄、更小、結構更完整、散熱功率更高的方向發展，擴大人工智慧、物聯網、雲端、5G、高效能運算、智慧家電與車用領域，已氣冷與液冷等散熱方案，來滿足市場需求。