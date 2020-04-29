〈車市〉和泰車ALTIS GR版領先全球上市 神車添新動能

TOYOTA 總代理和泰車 (2207-TW) 今 (29) 日舉辦全新 COROLLA ALTIS GR SPORT 新車線上發表會，為台灣搶先全球導入 GR SPORT 車款，售價 82.8 萬元起，和泰車估今年銷量將上看 3000 台，為有「神車」之稱的 ALTIS 系列銷售再添新動能。

和泰車指出，COROLLA ALTIS 自 2001 年國產化以來，已連續 19 年蟬聯台灣汽車市場單一車種銷售冠軍，而第一季 TOYOYA 品牌共銷售 30087 台，其中 ALTIS 熱賣 7470 台，占總銷量比重近 25%，為重要的主力車款，本次搶先全球發表豐田 GR 團隊專業調校的全新 GR SPORT 性能車款，可望吸引更多年輕族群購車。

和泰車進一步說明，GR 品牌主要是因應日本豐田汽車旗下 TOYOTA GAZOO Racing 征戰全球各大賽車運動而生，除了陸續推出高規格性能車，更以市售車為基底推 GR SPORT 車款，藉此讓品牌更貼近消費者的生活。

COROLLA ALTIS GR SPORT 汽油版 82.8 萬元，而油電版本為 87.5 萬元，均較 2020 年式 ALTIS 一般版本 69.8 萬元起要價更高，不過，由於是首度引進 GR 版本，銷售表現仍受到矚目。

ALTIS GR SPORT 在配備上相當有可看性，除了維持 COROLLA ALTIS 一貫的高規格安全標準，全車系標配 TSS (Toyota Safety Sense；含 PCS 預警式防護系統、ACC 主動式車距維持系統、LDA 車道偏離警示系統及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統) 與 7SRS 氣囊、ACA 主動過彎輔助系統、VSC 車輛穩定控制系統、HAC 上坡起步輔助系統、DSC 檔位誤入動力限制系統等配備，並搭載專屬跑格套件，加上 TOYOTA GAZOO Racing 團隊調校懸吊系統，操控表現大幅提升。