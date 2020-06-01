網易香港二次上市 周二開放申購

赴香港第二上市的中國遊戲公司網易周一 (1 日) 開始在全球路演，根據 IFR 國際金融評論指出這次網易在香港上市每股訂價最高不超過 126 港元，每筆交易以 100 股計算，投資人入場費為 12726.97 港元，預估集資最多達 26 億美元 (約 202.8 億港元)。

網易計劃在香港發行 1.71 億股股份，占公司已發行股本約 5.3%；當中約 515 萬股 (即發行規模約 3%) 公開發售，並於周二 (2 日) 公開申購，周五 (5 日) 截止申購，下周四 (11 日) 掛牌交易，預估在香港市場將逾 200 億港元。

這意味著，網易將成為繼阿里巴巴後，又一家同時在美股和港股同時上市的中國網路概念股。

網易這所募集資金將用於全球化戰略，強化日本、美國、歐洲及東南亞等線上遊戲內容，加強全球研發與遊戲設計能力，包括投資國際遊戲開發商。

上周五 (29 日) 網易美股 ADR 大漲 4.55%，報 382.9 美元，以每份 ADR 相當於 25 股普通股計算，即為每股約 118.7 港元，意味網易這次最高申購價格約有 6.1% 的溢價幅度。

資料來源: investing.com, 網易股價日線走勢

網易為中國僅次於騰訊的第二大遊戲公司，遊戲收入占公司總營收八成，目前美股總市值達 494.69 億美元。

網易今年第一季純益達人民幣 35.5 億元，年增 49%；營收則為人民幣 170.6 億元，年增 18%。

網易這次在香港二次上市，除了中金、瑞士信貸和摩根大通擔任主要擔保券商外。此外，網易也聘請 9 家投資銀行協助上市承銷，包含瑞銀、農銀國際、建銀國際、招銀國際、華泰金融等，總計至少有 12 家投資銀行將共同負責承銷事宜。

