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〈貴金屬盤後〉各國刺激經濟 黃金連2漲 FOMC會議記錄再提振金價

〈貴金屬盤後〉各國刺激經濟 黃金連2漲 FOMC會議記錄再提振金價（圖片：AFP）
〈貴金屬盤後〉各國刺激經濟 黃金連2漲 FOMC會議記錄再提振金價（圖片：AFP）

週三 (20 日) 交易，黃金期貨價格連 2 日收高，係因在後疫情時期，各經濟體試圖重啟的背景下，經濟刺激措施提高了市場對黃金的需求。

在公布 4 月份的 FOMC 會議記錄後，黃金期貨價格盤後擴大漲幅，因該記錄顯示，Fed 官員討論了利率未來更明確的途徑。Fed 的基準利率目前在 0 至 0.25% 範圍，若進入負利率則有利貴金屬。

  • 6 月交割的黃金期貨價格上漲 6.50 美元或近 0.4%，收每盎司 1752.10 美元。FOMC 公布會議記錄後，電子盤交易價格旋即提升至 1754.40 美元
  • 7 月交割的白銀期貨價格上漲 13 美分或近 0.7%，收每盎司 18.031 美元，本週迄今最活躍契約價格已上漲 5.6%。

 iShares 白銀信託 ETF  (SLV-US) 本週迄今上漲 5.4%；SPDR 黃金 Shares (GLD-US) 週三上升 0.4%。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，「黃金與白銀等貴金屬持續對 Fed 和政府刺激措施做出積極反應，尤其是對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 近期對其提案中使用所有工具的評論。」

鮑爾週二向參議院銀行委員會發表證詞時表示，Fed 已經準備好為國內經濟提供更多支撐。「我們需要做好進一步行動的準備，如果有需要，我會說我們已經準備好了。」

「黃金和白銀有硬貨幣的特質，在央行刺激措施不斷增加供應量並降低紙鈔價值之際，黃金和白銀持續被視為保值工具。」Cieszynski 說。

金價可能很快會創新高。GoldCore 研究主管 Mark O’Byrne 認為，「未來幾週與夏季之前，以美元計價的黃金價格將創史上新高紀錄。」根據道瓊市場數據，交易最活躍的黃金期貨價格目前史上最高收盤價是 2011 年 8 月 22 日創下的 1891.90 美元

「考量到美國經濟前景和財政狀況令人震驚的前景，最近幾日黃金以歐元英鎊和許多他國法定貨幣計價的黃金價格已經達到史上高點記錄。」O’Byrne 說。

週一因 Moderna 的一份報告指出，新冠疫苗初步試驗有進展，致使金價逆轉收低，但週二 STAT News 的報導指出疫苗專家對該報告的質疑，美股應聲下挫，同時也提振了金價。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 週三報告提到，「投機者在獲得任何有關新冠疫苗的消息時，就會浮誇炒作一番，但當這樂觀情緒消退、現實變得明顯後，投資者別無選擇，只能對沖掉自己的賭注。」

O’Byrne 指出，有鑑於「強勁的投資需求」與「在預計出現嚴重經濟衰退之際的金銀避險需求」，白銀也表現良好。

其他金屬交易
  • 7 月交割的銅期貨價格上漲近 1.7%，收每磅 2.46 美元
  • 7 月交割的白金期貨價格上漲 5.1%，收每盎司 934.50 美元
  • 6 月交割的鈀金期貨價格上漲 4.1％，收每磅 2159.40 美元

Metals Focus 在本週報告中預期，鈀金將今年下半年將上漲，因為「刺激措施驅動的需求復甦重建了市場緊繃狀態。」他預估今年鈀金均價為 2275 美元，年增率達 48%。

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