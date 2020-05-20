緩推經濟刺激政策 共和黨領袖：重啟經濟活動才能擺脫困境

美國國會共和黨領導人週二 (19 日) 表示，儘管眾議院上週通過了一項 3 兆美元的刺激措施，但他們並不急於制定另一項抗疫救助方案。

國會共和黨領袖認為，解除防疫限制將推動經濟反彈，從而緩解推出進一步刺激措施的壓力。

肯塔基州參議員、參議院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell) 表示，「只有一種方法可以擺脫現在的困境：美國經濟必須恢復成長，必須重啟經濟活動。」

美國總統川普週二與共和黨參議員共進午餐。川普目前將重點放在重啟經濟，他一直敦促州長們取消對企業的防疫限制。雖然聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 重申，到 2021 年底才會見到經濟全面復甦，但川普預計，美國經濟將在第 3 季強勁復甦。

共和黨人在暫緩推出新一輪刺激措施方面，意見漸趨於一致，雖然民主黨上週在眾議院，表決通過 3 兆美元的疫情救助計畫，但共和黨拒絕此一措施。

麥康諾上午也見了川普政府高層，包括副總統彭斯 (Mike Pence)、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)，以及眾議院共和黨領袖 Kevin McCarthy。

自 3 月同意大規模刺激計畫以來，參眾兩院共和黨領導人一致呼籲暫緩提供更多援助。他們認為，有必要對下一步行動慎重考慮。

一位眾議院共和黨議員助手表示，除了希望等待更好的經濟數據外，共和黨人擔心，向各州和個人提供更多援助，將鼓勵州長們放慢解封的腳步。