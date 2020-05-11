〈房產〉北市屋齡40年以上房屋30萬戶平均34.6歲 六都中最大齡

內政部統計，全台六都 40 年以上老屋存量，占比最多的就是台北市，達 36.9%，共有 30 萬戶，平均屋齡 34.6 歲，是六都中最老，台北市最年輕屋齡為內湖區 28 歲，而六都最年輕則是桃園，老屋占比僅 14.1%，新屋佔比最高，為 9.8%，平均住宅屋齡為 25.5 歲。

在高房價壓力下，大齡住宅仍是購屋者不得不的選擇，房仲業者根據聯徵中心住宅貸款資料分析發現，去年第 4 季台北市超過 30 年以上屋齡的老宅，交易比例達 50.2%，新北市與高雄市 24%，桃園市、台中市、台南市等也有超過 1 成以上比例是高齡住宅。

中信房屋研展室副理張漢超指出，此現象顯示，高齡老宅在住宅交易市場仍是熱門標的，民眾看中老宅的優點多半是總價負擔較新成屋低。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，40 年以上老屋因屋齡高，一般自住族群因安全顧慮，擔心未來轉手不易，因此購入意願低，不過若老屋所屬地段便利，仍有置產族願意買來將內部稍作裝修後出租，現階段有收租效益，長遠還有都更價值，讓老屋春天再現。

進一步觀察台北各區的住宅，以萬華現存老屋佔比最多，達 51.1%，等於兩間中有一間就是老房子，因此平均屋齡也高達 38，可謂是台北市最有古早味，最具歷史的一區；反觀內湖區，不僅老屋佔比僅 8.6%，平均屋齡最年輕，僅 28 歲。

張旭嵐指出，大同、萬華是台北最早發展的區域，區域風貌充滿歷史故事和時代文化，環河南路和平西路口的「華江整宅」，因社區中有環形天橋，成為台灣早期經典代表，也常成為電影拍攝舊時代故事的取景之一。

不過老宅屋況老舊，屋齡偏高，交易量也低。而近年則受到雙子星開發和西門町重現風華，商業價值提高，東西軸線成功翻轉，二則受到萬大線利多帶動，不少建商積極都更推新案，因此萬華新屋佔比也是各區最高，預計未來也將會為西區再添新貌。

而台北各區以內湖屋齡最年輕，是唯一低於 30 歲的區域，張旭嵐表示，內湖發展較晚，多以工業為主，直到內科帶動就業和居住人口後，近 20 年住宅市場蓬勃發展，也是台北市住宅移轉量最高的區域。