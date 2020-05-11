〈房產〉去年Q4房價負擔能力仍平穩 高雄擠下台南買房壓力六都最輕

內政部今 (11) 日發布去年第 4 季房價負擔能力指標，其中，全國貸款負擔率 35.15%，房價所得比 8.58 倍，均較上季微增、持平前一年同季，相對平穩。值得注意的是，高雄擠下台南，2 項指標均為六都中最低，買房壓力相對較輕。

內政部指出，房價負擔能力指標是參考貸款負擔率及房價所得比 2 項指標，以衡量對房價可負擔的程度，數值越低表示負擔能力越高，並依當季房價中位數與所得中位數的關係計算而得。

內政部表示，從長期觀察，去年第 4 季全國貸款負擔率雖微幅波動，但仍是 4 年來第三低，房價負擔能力有逐漸提升的趨勢。

據內政部統計，以六都來看，台北市貸款負擔率為 57.11%，意即購屋者需拿出逾半收入來繳房貸，較前一季微增；新北市貸款負擔率則為 48.01%，同樣變動不大。

台中市買房壓力越來越大，貸款負擔率來到 40.16%，僅次雙北市，較上季、上年增加逾 1 個百分點；高雄市則為 29.14%，成功擠下台南，為六都中買房壓力最輕的直轄市。

就房價所得比來觀察，全國為 8.58 倍，以六都來看，台北市微幅增加至 13.94 倍，意即要近 14 年不吃不喝才能在北市買得起房；新北為 11.72 倍，變動不大；房價所得比最小的同樣是高雄，為 7.11 倍。