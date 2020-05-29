防MSCI甩尾爆量 月線保衛戰看內資

台股昨日摩台指結算，最後一盤驚險守住 10935 點，讓多方還維持在 11000 點關卡角力戰繩圈內，加權指數以 10944.19 點作收，成交值放大至 1711.72 億元。緊接著，今天是周五，又碰上 MSCI 季度調整生效，最後一盤恐將甩尾爆量，由於月線持續墊高中，月線保衛戰仍得看內資！台股今日多空角力將以 10900 點為強弱觀察重點。關鍵點位為 10888 與 10935、10977 點。

10900 點兩端哨站為 10888 與 10919 點，如能挺住 10935 點，多方仍可保有 11000 關卡挑戰權，中途站為 10953 與 10977 點，必須站穩 11026 點才算正式收復 11000 點大關。要再挺進 11100 點，中途站則是 11058 點。但如 10888 點未能挺住，即進入月線保衛戰。下方 10853、10826 為重要觀察區，如再棄守則多空易位。10800 點下方護城河為 10777 點。

MSCI 季度調整，尾盤相關權值股外資被動式部位將進行調整，相關權值股最後一盤的表現都得特別留意。尤其是台積電，昨日又領先大盤失守月線，今日如再走低，對指數將造成影響。短線上企圖以金融或傳產龍頭抵銷電子權值股走弱的策略，僅能降低下跌點數，並無助於多頭衝關氣勢。需留意不能出現電金傳齊軟現象。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)