〈台股盤後〉摩台指結算大盤翻黑 萬一得而復失

台股今 (28) 日摩台指結算，早盤一度衝高至 11087 點，創 2 個月來新高，11000 點上下震盪，隨後電子、傳產等權值股領跌下，加上櫃買指數賣壓湧現，指數開高走低，盤中紅翻黑，一路下探至 10915.13 點，終場以 10944.19 點作收，下跌 70.47 點、0.63%，成交量 1704 億元。

櫃買指數今日開高震盪走低，終場收在 146.53 點，下跌 0.26 點、0.18%，成交量 483.56 億元，其中文化創意漲勢最強勁，有逾 3% 漲幅；電子通路、光電族群表現最弱勢，跌幅超過 1%。

電子三雄今日同步開高走低，台積電終場下跌 0.84%，回測 5 日線；大立光最低至 3820 元，終場也有 1.28% 的跌幅；鴻海尾盤則在平盤震盪，終場收在 75.3 元。

台積電盤中急殺，下跌逾 0.8%，也拖累 IC 設計族群表現，包括原項跌幅逾 4%，禾瑞亞、偉詮電、威盛、敦泰都有逾 2% 跌幅。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，國內解封在即，觀光股表現續強，夏都、天蔥、老爺知、劍湖山、御頂亮燈漲停，遠雄來拉出半根漲停，美麗信、雲品、誠品生活等表現同樣不俗。

防疫概念股則出現兩樣情，生華科、熱映再度亮燈漲停，不過漲多拉回的包括國光生、亞諾法、易威、康那香等。

法人表示，台股早盤創波段新高後，量能並未放大，量價結構不佳，此外，短線上市場仍觀望美國貿易戰疑慮再起，明日 MSCI 調降權重，預期近期走勢仍陷整理格局。