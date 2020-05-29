〈台股盤前〉大盤攻站萬一卡關 重要多頭指標在這三王個股

台股失守 11000 點大關，昨日以 10944.19 點作收，但盤中以中小型股的防疫、解封兩大題材出頭表現，權值股包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 等，尾盤也出現滿重賣壓走低，今天是否反攻，也成多頭觀察重點。

證券分析師張陳浩認為，加上全球貨幣大寬鬆推升的資金派對，指數一度衝上 11087 點，創 2 個月來新高，但以昨日強勢的個股表現而言，市場期待解封後的報復性消費力道，但實質獲利表現能否支撐股價，則是最大觀察重點，否則也只是跌深反彈的走勢。

台股昨日早盤開 11040.62 點，最高 11087.53 點、以 10944.19 點作收，全場成交值 1704 億元。明顯為殺尾盤的走勢。

在今晨收盤的美股方面，於尾盤時段出現戲劇性轉折，川普宣布周五將召開中國議題有關的記者會，由外界研判，在中國通過港版國安法後，川普政府將對中國祭出進一步制裁，華爾街賣壓湧現，美股四大指數全數盡收黑。

今晨美股收盤指數，道瓊指數下跌 147.63 點，或 0.58%，收 25,400.64 點。標普 500 指數下跌 6.40 點，或 0.21%，收 3,029.73 點。那斯達克指數下跌 43.37 點，或 0.46%，收 9,368.99 點。費城半導體指數下跌 42.65 點，或 2.31%，收 1,804.66 點。標普 11 大板塊互有漲跌，公用事業、醫療保健、房地產領漲，能源、金融和科技五大巨擎僅蘋果獨強。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.39%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.044%；臉書 (FB-US) 下跌 1.61%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.14%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.23%。

分析師黃漢成說，台股目前受制中長阿均線反壓出現狹幅震盪，蘋果概念股因即將進入需求旺季而走強，加上蘋果全球門市逐一恢復營業，等於宣告解封，相關概念股玉晶光 (3406-TW)、華通 (2313-TW) 值得留意；另外，在電子產業趨勢上，要注意 DRAM 的市場需求逐步轉強。

至於權值股包括台積電、大立光、鴻海等個股，股價目前雖狹幅震盪，但為政府護盤的重要多頭指標。