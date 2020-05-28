【郭恭克專欄】台積電股價能否反映本業獲利決定台股多空 油元基金動向是關鍵

全球感染武漢肺炎人數雖持續攀高、尚未見明顯趨緩，據美國約翰霍普金斯大學 (John Hopkins University) 至 26 日最新統計，全球確診數已經飆破 555 萬例，超過 34 萬人不治。但礙於經濟急縮，無視防疫專家警告疫情傳播可能隨經濟解封、群聚活動增加，而再度出現第二波傳播高峰期，各國對重啟經濟早已蠢蠢欲動。

『生技公司 Novavax 表示，病毒疫苗「NVX-CoV2373」已展開第一階段臨床試驗，初步實驗結果將在 7 月揭曉。根據 Fundstrat 的統計，目前共有 10 種疫苗接受臨床評估，另有 114 種疫苗在臨床前評估階段。』(引自鉅亨網) 股市把疫苗試驗結果尚未可知的訊息視為利多，成為推升美股的題材。至 5 月 26 日止，CBOE VIX 恐慌指數已自 3 月 16 日的 72.73 下降至 29.63，約為 3 月初武漢肺炎在美國迅速擴散之初的水平，顯見市場對武漢肺炎造成股市負面衝擊的恐慌情緒已大幅降低。

美股自 3 月下旬以來的反彈走勢，以重型權值股為成分股的道瓊指數與電子科技股為主的那斯達克指數、費城半導體指數之間，有相當明顯的差異。道瓊指數至 5 月 26 日止，收盤指數 24,995 點，離 2 月歷史高點 29,568 點，仍有 15.5% 的距離，季線與年線仍呈現空頭排列；那斯達克指數收盤指數 9,340 點，離 2 月高點 9,838 點，僅 5% 空間，不僅年線在 4 月中旬已由降轉升，季線更在 5 月下旬開始同步回升；費城半導體指數收盤指數 1,820 點，離 2 月高點 1,983 點，有 8.2% 距離，年線在 4 月上旬由降轉升，季線亦在 5 月下旬同步回升。

武漢肺炎自 3 月在美國全境擴散之後，對傳統民生消費、航空、旅遊、房地產周邊相關產業造成重擊，但對資訊電子、網路科技、網路電商等的衝擊相對有限，甚至營運業績逆勢成長。台股上市公司以資訊電子市值佔率最高約為 57%，每日成交值占率動輒超過六成以上，美股那斯達克指數、費城半導體指數年線、季線有別於道瓊指數的空頭排列趨勢，先後由降轉升，對台股將產生正面示範作用。

台股前十大權值股中，電子類股占四家，以 4 月 30 日的收盤價計算，僅台積電總市值即佔總市值的 23.84%，台積電股價的多空趨勢對台股有決定性的主導力量。2020 年首季上市櫃公司總獲利 3,510.94 億元，年減 20.71％、季減 20.55％，乃自 2013 年第一季來的七年單季總獲利最低水準；對照上市櫃首季總營收 7.42 兆元，年減 6.9%，顯見上市櫃公司整體獲利性明顯減弱。其中僅台積電 (2330-TW) 首季稅後淨利 1,169.86 億，年增率達 90.55%，連續 3 季正成長，竟佔上市櫃公司總獲利的 33.3%，高達三分之一。

表、台股上市市值前十名公司權重與 2020 年首季稅後淨利對照表

台積電外資持股比率在 2019 年底為 78.37%，至 2020 年 5 月 26 日為 75.55%，外資減幅 2.82%，總賣超張數為 68.66 萬張，外資賣超顯然為台積電股價無法合理反映 2020 年首季獲利大幅成長的主因，其中極可能為油國主權基金在油價大跌之際，因應其國內財政需求，被迫對台積電股價進行調節賣超動作。

表、台積電 (2330) 單季每股稅後淨利表

台積電 2020 年首季 EPS 高達 4.51 元，創單季歷史新高，代表本業獲利性的營業毛利率、營業利益率分別達 51.77%、41.38%，自 2019 年第三季以來已連續三季上升，顯示本業獲利性明顯增強。預期 2020 年全年 EPS 極可能超過 15 元，再創歷史新高，以該公司 2019 年每股盈餘現金配息率達 71%，估計 2020 年全年每股現金股利將高於 10 元以上，330 元以下的股價估算其現金股息殖利率均將超過 3%，在全球主要工業大國貨幣政策幾乎均為零利率潮流下，只要油源國家主權基金賣壓舒緩，股價反應獲利成長的優勢地位仍可樂觀期待。

表、台積電單季本業獲利性指標表

從國內外總體經濟數據或台股上市櫃公司整體獲利觀察，加上外資調節台積電趨勢尚未完全轉向均仍不利股市多頭。然因工業大國前所未有的財政支出、貨幣寬鬆政策，資金融資成本處於歷史最低點，支撐國際股市不墜，台股亦不易重挫。

股市處於資金面與經濟基本面的多空拔河，後市多空難測，上市櫃公司營運良莠有別，慎選投資標的可趨吉避凶、提高勝率。下表為 2019 年每股高獲利高配息且 2020 年前 4 月累計營收及首季獲利年增率均高成長、本益比低於 20 倍的公司，供讀者投資追蹤參考。