〈群益觀點〉聯準會下一步的行動是調整收益率曲線~反向扭曲操作

今天我們來談談 Fed 的工具箱，目前普遍的共識是聯準會下一步的行動是收益率曲線的調控，在 2016 年 9 月日本用過這一招，日銀陡化其過於平坦的債券收益率曲線，壓低短期利率推升長期利率走高，就是購買更少的超長期國債，集中火力購買中短期債券，即＂反向扭曲操作，當時進行反向扭曲操作，改善了長期期利差，一度造成金融股大漲。

觀察 2011 年 Fed 購債以購買十年以內的中短期債券為主，而 2013 年 Fed 購債行為則是以購買五年內的短債及十年期以上的長債，但調節 5~10 年的中期債券，但 2020 年面對新冠肺炎疫情造成整體經濟暫時性窒息，聯準會同時買進各年期的債券，在鮑威爾多次談到貨幣政策的極限性及並不支持負利率下，接下來聯準會工具箱可能亮相的工具最有可能的就是收益曲線控制。

美國聯儲局理事布雷納德是收益率曲線控制的支持者，應該會有愈來愈多人加入支持隊伍，美國科技股因華為科技戰、歐盟重提數位稅等議題表現轉弱，而金融股則異軍突起，與此不無相關，尤其是在 Fed 踩雷除了引發購買垃圾債的法律問題外，聯準會無法確保納稅人的荷包，將限縮其行動，因此相對溫和的收益曲線調控可能成為未來較為活躍的工具。

新冠肺炎與美國聯準會事件薄

1 月 21 日美國西雅圖出現第一個新冠確診

2 月 3 日美國第一個新冠肺炎治療成功

2 月 7 日美國自武漢撤僑

2 月 17 日日本鑽石公主號撤僑抵北加州，有 14 名確診，北加州出現第一起不明來歷的確診病例

美股下跌的開關被開啟了，展開了瘋狂的崩跌走勢，一瀉千里

2 月 28 日聯準會主席鮑威爾信心喊話，降息機率大幅攀升，當時美股被視為報復性反彈

3 月 3 日美財長穆欽及聯準會主席鮑威爾舉行 G7 電話會議，隨後聯準會意外緊急降息二碼

3 月 10 日川普宣佈國家進入緊急狀態

3 月 12 日早上川普記者會宣佈對歐洲實施限制入境 30 天

3 月 16 日聯準會再緊急降息四碼，美國正式進入０利率

3 月 27 日川普簽署了史上最大的振興經濟法案，高達二兆美元

4 月 9 日聯準會 2.3 兆美元救市方案出爐，但不久後聯準會踩雷，受到 Hertz 申請破產保護波及

4 月 30 日 FOMC 會議維持利率不變，鮑威爾向國會及財政部喊話，他表示不能只靠 Fed，現在離財政資產耗盡還有很久，並表示法律要求 Fed 的貸款必須有擔保，不允許在無擔保的情況下，直接救助企業

5 月 14 日鮑威爾不考慮負利率，並警告未來經濟情勢可能會持久衰退，並向國會及財政部再次呼救，顯示貨幣政策已走到了極限，接下來能夠救美國的是財政刺激計劃

5 月 18 日鮑威爾指出 Fed 維持低利率直至經濟重回正軌，他並指 Q3 重返成長

5 月 19 日聯準主席鮑威爾與美國財政部部長穆欽參與銀行委員會聽證會，鮑威爾表示 Fed 資產負債表規模是有限的、Fed 只有買進 BBB - 或以上的墮落天使債，沒有買進垃圾債。美聯儲動用工具箱，很多是之前沒用過的，但等到經濟狀況改善，工具就會回收到工具箱中。

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