〈群益期貨〉川普打香港牌戰無不勝，但這次是中國主動發起的，會有不同嗎?

市場普遍認為川普為了轉移防疫不力，因此將槍口轉向中國，從針對華為的科技戰，到最近中國主動挑起的香港國安法，中國試圖讓美國知道這條紅線不能踫，但根據 2019 年的經驗，川普打香港牌算是有一套的，邊打美股相對陸股、港股更為強勢，這一次川普又會出什麼招。

以下是香港有關反送中事件的歷程：

2019 年 3/15 要求撤回「逃犯條例」。

6/9 大規模遊行「三罷」。

6/12 香港立法會二讀辯論引發示威者與警方暴力衝突。

7/1 示威者佔領立法會綜合大樓。

8 月中二度癱瘓香港國際機場、8/18 民陣再舉行大規模示威遊行。

9/4 林鄭月娥宣布四項行動，並動議撤回《逃犯條例》修訂草案，示威者認為「五大訴求」僅有一項被落實，故未停止抗議活動。

10/4 香港引用緊急法，制定禁止蒙面法，引起更大的衝突。

美國參眾兩院的外交委員會於 2019 年 9 月 25 日分別通過各自版本的《香港人權與民主法案》、川普在 11 月 27 日簽署法案，法案正式成為美國法律。

直到 2020 年 5 月 21 日香港國安法將在 5 月 28 日表決，香港議題再度被掀起。

參照附圖，川普打香港牌無往不力，美股相對港股、陸股強勢，只有疫情在美國暴發期間美股表現才相對弱勢，這一次中國主動挑起香港議題，中國已表示香港版國安法一定會過，接下來看美國如何出招，此次人大政協會議中國未明訂 2020 年經濟成長目標，是否中國已經做好為求政治集權的目的，犧牲經濟成長也在所不惜。

5 月 28 日將通過香港版國安法將是中國正式向美國宣告香港是不可踫觸的底線，川普執意要踫這個底線，會被激起的浪花有多大，實在不好說，但可以確定的是香港已成為金融市場的震央，「Hong Kong Discount」的議題將重新被評價，從去年 3 月 15 日的逃犯條例到美國新冠病毒暴發，港股相對標普 500 偏弱 26%，之後隨著美股轉弱，價差轉強 22%，直到美國聯準會、財政部聯合救市，港股又相對轉弱，5 月 21 日傳出香港版國安法，港股相對美股又比三月底救市時更弱了。。

川普打香港牌每每都能打中中國的要害，從歷史的觀察，中國高度集權的統治模式，最終都會露出中央集權的核心意識型態，國家機器最終可能對商業活動帶來干擾，這幾乎已經形成中國經濟史的輪迴，港版國安法是促使中國面露中央集權的面目的棋子，還是只是大紅蘿蔔前的榔枒棒還很難預料，但風起了就停不下來了，香港最終必成為近期全球的焦點，2002 年朱镕基一席香港回歸祖國了，如果在我們手裡搞壞了，豈不成了民族的罪人，是去年香港反送中、佔中常不拿出來談的最經典的一段話，到底中國對香港走的是柔性還是剛性的一面，亦或是軟硬兼施，我想後者的可能性應是最高的，因此我們仍相信政治上的「狼牙棒、紅蘿蔔理論」，中國採取的策略應該先攘外再安內的措施，因此初期在中美打香港牌，不論是陸股或港股按照去年的慣例，仍會感受到不小的壓力。

今年是中國達成 2010 年全面建設小康社會最終年，依據過去 9 年的經濟成長率，要達成目標今年 GDP 至少也要成長 6.1% 以上，由於此次人大政協會未明訂 2020 年經濟成長目標，但市場又有傳言大陸要砸 1.4 兆美元喊科技超美，新基建戰略升級，兩會將通過財政計劃，未來六年全力發展 5G 及 AI，規模是過去三年平均值的二倍，但這應算是未來的長期計劃，大水仍不會漫灌，因此陸股仍以慢牛視之，在香港牌議題下短空長多。

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