〈國票金法說〉董座：台灣難取代香港地位 趁勢成亞洲籌資中心機會浮現

國票金控 (2889-TW) 今 (28) 日召開法說會，適逢港版國安法通過，外界關切對台灣金融業影響，董事長魏啟林表示，儘管台灣短期內難以取代香港地位成為亞洲金融中心，但台股殖利率是全球前三高，很有機會吸引外資來台籌資，看好趁勢成為亞洲籌資中心的機會浮現。

國票金 1-4 月稅後純益 8.27 億元，年增 1.6%，每股稅後純益 0.29 元，股東權益 357.12 億元，每股淨值 12.54 元。主要子公司國際票券持續拓展擔保性及收益性兼具的授信新案，擴大外幣債部位，1-4 月稅後純益 8.59 億元，年成長 23.42%。

國際票券授信策略以善用不動產授信資源、開發綠能發電業及投資業等面向為主軸，持續調整授信結構、提高利差，進而提升整體獲利表現。國際票券去年自保授信餘額維持高檔 1150 億元，惟去年 11 月進行減資，使今年 1-4 月日均餘額下降至 1114 億元，但平均利差還是正向成長。

國票金董事長魏啟林表示，今年初雖因肺炎疫情迅速擴散及國際股債原油重挫等影響，金融市場劇烈動盪，美元流動性匱乏，信用債利差擴大，惟國際票券外幣債投資組合均為投資等級債，其中三成為主權債，因此信用風險相對可控。以外幣債來說，未實現利潤 15 億元，若加上本國債，整體未實現盈餘新台幣 22 億元，下半年解封以後，有利廠商利潤增加，風險控管可以更穩健。

而今年在疫情黑天鵝之後，今天港版國安法又已通過，魏啟林表示，香港去年有反送中、近期又有港版國安法，台灣銀行業資源配置有 7 成在本國，有 3 成在亞洲區，因為亞洲區利差比較大，這 3 成資源創造一半的績效，但是在亞洲區裡，香港又占一半的績效，整體香港曝險原本上兆元，但是受到動盪影響，曝險逐步下降，據了解下降約 400 億元。

魏啟林進一步表示，香港社會不穩定的話，已見到許多台商回流，有助台灣本土的財富管理業務提升；另外供應鏈的變化，也讓台商慢慢回台，最大主力就是製造業。

魏啟林強調，台灣短期要替代香港成為亞洲金融中心沒那麼容易，台灣金融市場之所以一直沒辦法變成亞洲金融中心，主要是國人消費者意識強，希望主管機關穩定市場並強力監督，雖然顧全了市場穩定，但創新力必然不足。但台灣還是有一大契機，就是台灣資本市場是全球前三高殖利率，台股慢慢成為國際資金進來的市場之一，雖然無法成為金融中心，但金融中心下的籌資中心功能浮現。

魏啟林表示，加上美中貿易衝突下，未來供應鏈勢必然走向轉鏈化、在地化、多鏈化，多鏈化會使規模經濟減少、資金成本提高、業務量維持住，而轉鏈化會使企業在美中兩邊都有市場，製造商留在中國就繼續供應中國規格，回台灣或到美國的就加入美國供應鏈，而台灣金融業就可兩邊著手彈性開發這塊新市場的金融服務。