陸廠復工、歐美解封 福興營運可望回到正常表現

全球最大製鎖廠福興 (9924-TW) 今日指出，占公司 6 成銷售比重的北美市場，為主要成長市場，近年建築及修繕市場景氣穩健，帶動訂單需求，今年以來穩定成長，目前大陸廠已復工，近期隨著歐美各國陸續解封，營運狀況可望逐漸回復至正常表現。

福興主管指出，今年首季大陸廠受疫情干擾，加上匯率走勢不利，是未來再成長的挑戰。

福興 2019 年稅後純益 8.26 億元，創新高，年增 19.12%，每股純益 4.38 元，今天股東會通過配發，每股將配現金股利 2.6 元，配發率約 6 成，為近 3 年股利新高，以今天收盤價 40..4 元計算，現金殖利率為 6.43%。

福興為全球最大製鎖廠，新投資 10 億元興建啟用的高雄岡山本洲工業區新廠，主要為提升鋅合金壓鑄及表面處理件的產能。但今年第一季營收、獲利雙雙較去年同期下滑，每股純益 0.8 元，主要是今年第一季大陸江蘇常熟及太倉廠因新冠肺炎疫情延後復工，停工時間長達 1 個月，造成營收、獲利下滑，前 4 月營收 25.06 億元，較去年同期衰退 11.28%。

福興主管指出，占公司 6 成銷售比重的北美市場，為主要成長市場，近年建築及修繕市場景氣穩健，持續帶動訂單需求，今年以來訂單穩定成長，目前大陸廠已完全復工，隨著歐美各國陸續解封，營運狀況可望逐漸回復至正常表現。

福興主管指出，目前製鎖金屬原物料價格仍屬平穩，後續仍應關注美中貿易戰發展，及美國聯準會為提振經濟而採取的寬鬆貨幣政策，對國際美元匯率及大宗金屬價格的影響，不過第二季新台幣兌美元已較去年同期升值約 2%，不利獲利表現。

福興隨物聯網趨勢投入開發的 OEM、ODM 電子鎖銷售已在成長中，占去年營收 5-6%。