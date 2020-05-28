〈美股盤後〉重啟經濟樂觀可期 銀行股跳漲 道瓊突破25000大關

週三 (27 日) 重啟經濟激發華爾街經濟復甦的希望，投資人暫時拋開美中緊張局勢的擔憂，科技股從盤中低點反彈，金融類股繼續擴大漲幅。

週三美股四大指數強勁收盤，道瓊突破 25000 點大關，標普自 3 月 5 日來首次站上 3000 點。

中國人大本週四將表決「港版國安法」，美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週三 (27 日) 向美國國會報告，香港無法在中國擁有高度自治，可能取消香港特殊地位並制裁中國官員。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 562 萬例，死亡數突破 35.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 168 萬，死亡人數超過 10 萬。

週三 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 553.16 點，或 2.21%，收 25,548.27 點。

標普 500 指數上漲 44.36 點，或 1.48%，收 3,036.13 點。

那斯達克指數上漲 72.14 點，或 0.77%，收 9,412.36 點。

費城半導體指數上漲 26.80 點，或 1.47%，收 1,847.31 點。

標普所有板塊全面揚升，金融、工業和房地產領漲，資訊科技板塊漲幅最低。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎漲跌互見。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.47%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.44%；臉書 (FB-US) 下跌 1.32%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.077%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.13%。

道瓊成分股表現亮眼。美國運通 (AXP-US) 上漲 7.33%；高盛 (GS-US) 上漲 6.94%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 5.79%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 4.27%；3M (MMM-US) 上漲 3.99%；雷神科技 (RTX-US) 上漲 3.38%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.35%。

費半成份股多收高。AMD (AMD-US) 下跌 0.85%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.96%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.21%；美光 (MU-US) 上漲 7.97%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.63%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.81%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.12%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.51%。

焦點個股消息

美光週三調高財測，將第三季度營收預期從 46 億至 52 億美元上調至 52 億美元至 54 億美元，增幅約為 3%，激勵其股價大漲近 8%。

美國總統川普推文被添加警示標籤後，川普威脅要強力監管甚至關閉「社群媒體」，推特 (TWTR-US) 週三股價下跌 2.76%。

波音 (BA-US) 股價上漲 3.31% 至每股 149.52 美元，該公司本週計劃裁員近 7,000 人，波音執行長 Dave Calhoun 表示，現在不幸的時刻是不得不開始非自願裁員，盤後還宣布恢復 737 MAX 生產。

迪士尼 (DIS-US) 將於 7 月 11 日重新開放佛羅里達州的主題公園，其股價上漲 0.48%。

華爾街分析

聯準會 (Fed)《褐皮書》報告顯示，直到五月中旬，新冠疫情影響仍繼續打擊美國企業。

華爾街一些分析師對美股近期走勢抱持更謹慎的態度，儘管市場狀況已從上個月的低點有所改善。

Heritage Capital 總裁 Paul Schatz 表示：「儘管我認為明年道瓊指數將漲至 3 萬點，2023 年達 4 萬點，但我不認為這是漲至新高的開始。我想我們需要先暫停消化一下。」

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「這完全與流動性有關，市場希望於經濟最終會好起來。」

Peter Cardillo 預測：「反彈將繼續，但我認為如果沒有回落，反彈將不會持續，疲弱的第二季財報可能會讓投資者認清現實。」

Wells Fargo Investment Institute 高級全球市場策略師 Sameer Samana 表示，科技股是對中國經濟增長最敏感的板塊之一，若美股從現在開始走高，將不得不有更廣泛的參與，需要那些大型科技公司也參與進來，因為它們在大盤中占很大比重。