美公衛權威福奇背書：是時後重啟經濟了！

上週美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 向國會發出警告，如果一些州急於過早地復工，美國可能會面臨更多人染疫和死亡。週五福奇一改往常謹慎言論表示，是時後重啟美國經濟了！

福奇向來是川普政府中對重啟經濟最具謹慎色彩的公衛專家。他週五受訪時稱：「我不希望人們認為，長時間封鎖是正確的選擇，居家防疫令如果執行得太久，最終可能對經濟造成無法彌補的損害。」

福奇稱：「現在是時候了，取決於地點、所處情況，各州要開始認真考慮復工、重新開放美國，努力恢復到某種程度的正常。」

然而，福奇仍要求各州謹慎行事，應採取非常重要的預防措施和保持社交距離。

對於新冠疫苗消息，福奇稱，美國有可能在 12 月之前開始推出新冠疫苗，美國生物技術公司 Moderna (MRNA-US) 本周發布的早期疫苗試驗結果振奮人心。

福奇此番言論促使 Moderna (MRNA-US) 應聲大漲，收漲 2.91% 至每股 69 美元。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 515 萬例，死亡數突破 33.5 萬例，美國迄今累計確診數超過 158 萬，死亡人數至少 9.5 萬。